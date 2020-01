123FAHRSCHULE weiter auf Expansionskurs

Die 123FAHRSCHULE setzt ihre Expansionsstrategie fort und übernimmt die B-Klasse-Ausbildung des Düsseldorfer Traditionsanbieters Reinhold.

Nach fast 45 Jahren Engagement der Fahrschule Reinhold in der Führerscheinausbildung für private Schüler in Düsseldorf-Oberkassel, übernimmt die 123FAHRSCHULE den Klasse-B-Standort des Unternehmens.

Schon in naher Zukunft möchte die 123FAHRSCHULE ihre Expansion fortsetzen und weitere Fahrschulen übernehmen. Aktuell wird beispielsweise die Übernahme einer Fahrschule in Duisburg vorbereitet und auch in Düsseldorf sind weitere Filialen in Planung. Dadurch könnte das Einzugsgebiet der Fahrschulkette noch einmal deutlich vergrößert werden.

Im vergangenen Jahr hatte die 123FAHRSCHULE schon die bekannte Düsseldorfer Fahrschule Das Fahrer-Werk mit mehreren Filialen übernommen. Diese sollen jetzt zeitnah in 123FAHRSCHULE umbenannt werden. Dadurch können die Standorte nicht nur von der breit angelegten Marketingstrategie der Fahrschulkette profitieren, auch die bestehenden Schüler können sich auf viele Vorteile in ihrer Ausbildung freuen. Alle aktuellen Fahrschüler werden in die innovative, ausgefeilte 123FAHRSCHULE-Software migriert werden und können somit von den Stärken des modernen Buchungs- und Lern-Systems profitieren. “Schnell & easy zum Führerschein – So lautet unser Motto. Wir möchten die Führerscheinausbildung für alle so einfach und bequem wie möglich machen. Theorie- und Praxisstunden können ganz bequem online gebucht werden und für die Theorieprüfung wird einfach per App gelernt.”, erklärt Marketingleiter Felix Jansen.

Ziel der 123FAHRSCHULE für 2020 ist es, Lücken im eigenen Filialnetz zu schließen und dadurch bis Ende des Jahres flächendeckend von Köln bis Dortmund vertreten zu sein.



Die 123FAHRSCHULE steht für eine innovative und online gestützte Führerscheinausbildung, um Schüler schnell und unkompliziert zum Führerschein zu bringen. Weitere Informationen zur 123FAHRSCHULE finden Sie unter www.123fahrschule.de.

Quelle: 123fahrschule Holding GmbH