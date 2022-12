30 Prozent über dem Fundingziel:

15. Biogena Crowdinvesting-Kampagne übertrifft Erwartungen

Vier Millionen Euro waren das Ziel der 15. Biogena Crowdinvesting-Kampagne, mit der der Salzburger Nahrungsergänzungsspezialist im Oktober startete – angesichts der aktuell herausfordernden wirtschaftlichen Lage ein ambitioniertes Ziel. Das Investment in das Unternehmen war jedoch so enorm, dass das angestrebte Fundingziel gleich um 30 Prozent übertroffen werden konnte. Mit den 5,23 Millionen Euro für die internationale Expansion des österreichischen Marktführers und der Ärzte-Marke Nummer eins setzt das Team rund um CEO Albert Schmidbauer erneut einen beachtenswerten Meilenstein in seiner Erfolgsgeschichte.

Seit 2015 haben tausende Geldgeber rund 12,6 Millionen Euro in den Expansionskurs der Salzburger Gesundheits-Company Biogena investiert. Dass das Familienunternehmen für kontinuierliches, gesundes Wachstum mit ebensolchen Renditen steht, zeigt die kürzlich abgeschlossene 15. Crowdinvesting-Kampagne über die Crowdinvesting-Plattform Conda. Das ambitionierte Ziel von vier Millionen wurde um 30 Prozent übertroffen, sodass die Schwarmfinanzierung nach wenigen Wochen mit dem erfreulichen Ergebnis von 5,23 Millionen Euro abgeschlossen werden konnte. Die Investoren hatten die Wahl zwischen einer 8-prozentigen Rendite in Form von Cash oder Biogena-Gutscheinen.

Albert Schmidbauer, Gründer und CEO, ist von diesem Ergebnis begeistert: „Wir freuen uns und bedanken uns bei unserer Community aus Partnern, Kunden, Mitarbeitern und Freunden der Marke Biogena für das Vertrauen. Wir werden mit voller Kraft die Internationalisierung vorantreiben und damit Gesundheit und Wohlbefinden weltweit fördern.“ Wiewohl das österreichische Unternehmen mit Sitzen in Salzburg, Wien und Freilassing bereits in 50 Länder weltweit exportiert, war das Ziel der 15. Schwarmfinanzierungsrunde, die Internationalisierung im Sinne der globalen UNO-Entwicklungsziele zu forcieren. Das Geld der neuen Investoren werde für die weitere Markenentwicklung verwendet, bestätigt Albert Schmidbauer.

Ambitionierte Pläne

Biogena, zugleich renommierte Marke und forschungsorientierter Produktionsbetrieb, hat bereits große Pläne für das Jahr 2023. Der erste Meilenstein ist mit der Eröffnung eines Stores in London bereits in Planung. Weiters in der Pipeline des grünen Pioniers, der seit 2021 „double-climate-positive“ zertifiziert ist: die ersten Lieferungen nach Israel und China. Erklärtes Ziel von Albert Schmidbauer ist es, die Erfolgsgeschichte von Biogena weiterzuschreiben, das für radikale Qualität made in Austria steht und mehrere hundert Arbeitsplätze in Europa sichert.

Bild Albert Schmidbauer, CEO und Gründer von Biogena

Quelle Yield Public Relations GmbH