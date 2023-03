2. Bundesliga: Düsseldorf und Hamburg unentschieden

Düsseldorf (dts Nachrichtenagentur) – Zum Auftakt des 26. Spieltags der 2. Fußball-Bundesliga haben sich Fortuna Düsseldorf und der Hamburger SV mit 2:2 unentschieden getrennt. Der HSV bleibt damit direkt vor Düsseldorf auf Tabellenplatz drei.

Direkt nach einem verschossenen Elfmeter hat Laszlo Benes in der 5. Minute die Führung für Hamburg errungen. Die Hausherren ließen das jedoch nicht auf sich sitzen: Dawid Kownacki erzielte in der 21. Minute den Ausgleich, Felix Klaus erhöhte kurze Zeit später (28. Minute). Dass das Spiel dennoch unentschieden endete, hat der HSV letztlich einem Eigentor von Chrisoph Klarer in der 75. Minute. Im parallel laufenden Spiel hat der SV Darmstadt 98 gegen den 1. FC Nürnberg 1:0 gewonnen. Darmstadt kann folglich die Spitzenposition halten, während Nürnberg auf Platz zwölf bleibt.



Foto: Matthias Zimmermann (Fortuna Düsseldorf), über dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts