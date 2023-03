2. Bundesliga: St. Pauli gewinnt mühsam in Paderborn

Paderborn (dts Nachrichtenagentur) – Zum Auftakt des 23. Spieltags in der 2. Fußball-Bundesliga hat der FC St. Pauli in Paderborn mit 2:1 gewonnen. Die Hamburger bleiben damit gestärkt auf Rang sieben, Paderborn geschwächt auf Platz vier.

St. Paulis Lukas Daschner machte im ersten Durchgang die Sache schon fast klar, er traf in der 15. und 42. Minute. Sein Teamkollege Karol Mets hielt die Partie aber unfreiwillig spannend, und fabrizierte in der 51. Minute ein Eigentor. Nachdem Paderborns Sirlord Conteh in der 75. Minute mit Gelb-Rot vom Platz musste, war bei den Gastgebern noch immer nicht die Luft raus – Paderborn hatte den Ausgleich auf dem Fuß und St. Pauli Mühe, den Sieg über den Schlusspfiff zu bringen. Parallel spielten Magdeburg – Kaiserslautern 2:0.



