Automatisch Frisches Kapital für hocheffiziente E-Motoren: Bestandsinvestor Bayern Kapital beteiligt sich an Series-A-Finanzierung für DeepDrive Entwurf

Das Münchener Elektromotoren-Start-up DeepDrive hat

eine Series-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 15 Milllionen Euro erfolgreich abgeschlossen. Neben

den bestehenden Investoren Bayern Kapital mit dem Wachstumsfonds Bayern und UVC Partners, die

vor einem Jahr an Bord gekommen waren, engagieren sich dabei auch BMW i Ventures und die

Corporate Venture Capital Unit der Continental AG. Ebenfalls unterstützt wird das Unternehmen vom

renommierten Automobilmanager und ehemaligen Audi-Entwicklungsvorstand Dr. Peter Mertens. Die

zusätzlichen Mittel sollen den eingeschlagenen Weg intensivieren, mit der Großserienproduktion des

hocheffizienten E-Motors zu starten, und um personell auf die weiter steigende Nachfrage reagieren

zu können.

DeepDrive wurde 2021 gegründet und hat einen Radialfluss-Doppelrotormotor inklusive

Leistungselektronik entwickelt, der als Zentralantrieb sowie als Radnabenantrieb in Serienfahrzeuge

eingebaut werden kann, um so ganz neue Maßstäbe in der E-Mobilität zu setzen. Die patentierte

Architektur hat eine höhere Drehmoment- und Leistungsdichte im Vergleich zu anderen

Antriebstechnologien und löst grundsätzliche Probleme anderer E-Fahrzeugkonzepte. So kann ein

Fahrzeug mit DeepDrive-Technologie vollgeladen um 20 Prozent weitere Strecken zurücklegen

beziehungsweise benötigt für dieselbe Reichweite 20 Prozent kleinere Batterien als der Wettbewerb,

was die nächste Generation kostengünstiger Elektrofahrzeuge ermöglicht. Auch kommen weniger

seltene Erden in der Herstellung zum Einsatz – ein klarer Nachhaltigkeitsvorteil. DeepDrive arbeitet

derzeit bereits mit acht der zehn größten Automobilhersteller an verschiedenen Entwicklungsprojekten

und plant, den Doppelrotormotor bis 2026 in Großserie auf den Markt zu bringen.

DeepDrive-Mitgründer und -Geschäftsführer Felix Pörnbacher sagt: „Die Effizienz von E-Fahrzeugen ist

eine der größten Herausforderungen nahezu aller Automobilhersteller. Wir konnten mit unserem

Doppelrotorantrieb eine Schlüsseltechnologie entwickeln, die genau dieses Problem aufgreift und damit

auf extrem hohes Interesse aus der Industrie stößt. Durch unseren Fokus auf disruptive Innovation

gepaart mit professioneller Großserienerfahrung sehen wir uns als einen Wegbereiter der

Elektrifizierung für die Mobilität. Nun freuen wir uns darauf, gemeinsam mit unseren neuen, starken

Partnern und bestehenden Unterstützern diese Technologie auf die Straße zu bringen und erste

Serienprojekte zu gewinnen.”

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger: „Das Geschäftsmodell von Deep Drive passt

hervorragend zum Automobilstandort Bayern. In der Plattform für die Entwicklung von

Elektrofahrzeugen steckt großes wirtschaftliches Potenzial. Deshalb unterstützen wir das Start-up mit

dem Wachstumsfonds Bayern 2.“

„Mit dem Einsatz der DeepDrive-Motoren können erhebliche Kosten eingespart werden – ein weiterer

Schritt, um die E-Mobilität attraktiver und kostengünstiger zu machen und die so wichtige

Marktdurchdringung voranzutreiben“, sagt Monika Steger, Geschäftsführerin von Bayern Kapital. „Wir

freuen uns, dass das Ziel der baldigen Skalierung zur Großserie durch die neue Finanzierungsrunde ein

gutes Stück greifbarer geworden ist.“

