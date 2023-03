Bankiervereinigung spricht sich für digitalen Franken aus

Die in Basel ansässige Schweizerische Bankiervereinigung (SBVg) kommt in einem Whitepaper zu dem Schluss, dass die Banken eine digitale Version des Schweizer Franken herausgeben sollten. Der sogenannte Buchgeld-Token (BGT) würde einen Beitrag leisten zur zukünftigen Wettbewerbsfähigkeit des Finanzplatzes sowie zur Stärkung der digitalen Wirtschaft und deren Innovationskraft, heisst es in einer Medienmitteilung. Zudem könnte das programmierbare Geld die wirtschaftliche und technologische Souveränität des Landes erhalten.

Als Anwendungsbereiche kommen demnach der Handel und die Abwicklung digitaler Vermögenswerte in Frage. Auch der Zahlungsverkehr der Wirtschaft 4.0 mit Zahlungen unter Maschinen im Internet der Dinge sowie Applikationen der dezentralen Peer-to-Peer-Finanzierung sind denkbar. Vorteile für Firmen und Privathaushalte würden sich aus der Verfügbarkeit, Anwendbarkeit, Verlässlichkeit und Sicherheit von Zahlungen mit einem digitalen Franken ergeben.

Voraussetzung ist, dass verschiedene Token untereinander problemlos austausch- und jederzeit zum gleichen Wert in herkömmliches Buchgeld eintauschbar sind, also dem herkömmlichen Geld in ökonomischer Hinsicht ähneln. Bisher tragen Token als nicht-austauschbare digitale Wertmarken eine Prägung ihres jeweiligen Emittenten.

Anlass für die Überlegungen ist die fortschreitende Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft. Diese sollten die Banken durch die Herausgabe „effizienter, breit akzeptierter und sicherer Zahlungsmittel“ unterstützen. Die SBVg sieht im Bereich digitaler Zahlungsmittel ein grosses Potenzial für Innovationen und möchte mit ihrem Whitepaper zu mehr Studien, Diskussionen und Pilotprojekten beitragen. ko