BenFit-Nutrition startet Crowdinvesting

BenFit steigert Umsatz seit der Gründung jährlich um rund 100 Prozent

Das Düsseldorfer Startup BenFit-Nutrition, das seit der Gründung im Jahr 2020 ein rasantes Wachstum hingelegt hat, startet am 04. Mai 2023 erstmals ein Crowdinvesting über Seedmatch. Nach 3 Jahren wurden Gründer Benjamin Jakob und sein Team bereits u. a. mit dem Gründerstipendium Food-Innovation, dem Rising-Star-Wachstumsaward sowie dem Young-Brand-Award für vegane Produktinnovationen ausgezeichnet und befinden sich im elitären Kreis des ScaleUp.NRW-Programms, der Startup-Elite aus Nordrhein-Westfalen.

Eine gesunde Alternative zu Lebensmitteln des täglichen Gebrauchs

BenFit fokussiert sich bei seinem Produktportfolio auf Alternativen zu herkömmlichen Lebensmitteln aus den global wachstumsstärksten Lebensmittelkategorien der Welt: Back- und Teigwaren sowie süße und salzige Snacks. Dabei legt das Unternehmen großen Wert auf einen hohen Proteingehalt und optimiert die Produkte mit verschiedenen Nähr- und Mehrwerten für individuelle Bedürfnisse der Kund:innen. So haben die Produkte nicht nur einen hohen Proteingehalt, die meisten sind auch glutenfrei, vegan, kohlenhydratarm, kalorienreduziert sowie zuckerreduziert.

BenFit Gründer Benjamin Jakob zum Crowdinvesting: „Wir wollen die Kategorie der Back- und Teigwaren nachhaltig umkrempeln und revolutionieren, indem wir Konsument:innen gesunde Alternativen bieten. Nachdem wir uns in den ersten drei Unternehmensjahren erfolgreich eine starke Community aufgebaut haben, wollen wir diese Power nun nutzen, um richtig Fahrt aufzunehmen und die nächste Wachstumsetappe meistern, indem wir BenFit deutschlandweit noch bekannter machen und die Verfügbarkeit im Handel stärken.“

Kontinuierliches Umsatzwachstum

BenFit konnte seinen Umsatz seit der Gründung 2020 jährlich um rund 100 Prozent steigern und setzt bei seiner Umsatzskalierung auf eine erfolgreiche Omnichannel-Strategie über On- und Offline-Kanäle. Offline hat das Unternehmen rund 1.000 Distributionspunkte in der D-A-CH-Region und arbeitet mit hochrangigen Partnern wie der REWE-Group, Edeka, Flink, Budni, Bünting, Bela und Müller Drogerie zusammen. Auch die eigenen Online-Kanäle (www.getbenfit.com & Amazon) konnten in den letzten Jahren stark skaliert werden. Die eigene Community von rund 7,5 Mio. BenFit-Fans zeichnet sich dabei durch eine besonders enge Markenbindung aus.

Zeit für ein Crowdinvesting über Seedmatch

Nun startet das Unternehmen am 04. Mai 2023 ein Crowdinvesting über Seedmatch für eine dauerhafte Beteiligung inklusive Zinsausschüttung. Investiert werden kann ab 250 Euro mit einer festen Zinszahlung von bis zu 9 Prozent pro Jahr mit halbjähriger Ausschüttung. Das über das Crowdinvesting eingenommene Kapital soll in die Produktentwicklung und in die Erschließung neuer Absatzwege fließen. Gemeinsam mit den Privatinvestor:innen möchte BenFit außerdem zeigen, dass gesunde Ernährung einfach und lecker sein kann, ohne dabei Lebensmittel zu verschwenden.

Das Funding-Ziel beträgt 500.000 Euro. Die Laufzeit endet am 31. Dezember 2027. Um das Vorhaben noch attraktiver zu gestalten, können sich Teilnehmer:innen innerhalb der ersten sieben Tage einen Early-Bird-Bonus sichern und 9 Prozent anstelle von 8 Prozent Zinsen erhalten. Zusätzlich wird noch ein exklusiver Gutschein angeboten, mit dem man in den ersten 48 Stunden 5 Prozent Rabatt auf das Investment ab 500 Euro erhält.

Bild: BenFit Gründer Benjamin Jakob©BenFit

Quelle ease PR