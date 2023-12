GenZ Recruiting Startup erhält Millionen-Investment

CareerFairy erhält Millioneninvestment für Expansion nach Deutschland

CareerFairy AG, die Video-Recruiting-Plattform für die Generation Z, erhielt ihr bislang größtes Investment. Mit der neuen Finanzierung soll neben der Expansion im DACH-Raum und den Beneluxstaaten auch das Produktportfolio erweitert werden. Hauptinvestor ist die führende europäische Mediengruppe Mediahuis. CareerFairy hat sich auf die Vermittlung von Universitätsabsolventen mittels Elemente sozialer Medien spezialisiert und arbeitet mit über 250 namhaften Kunden aus verschiedenen Industrien sowie über 230 Universitäten und Hochschulen zusammen.

Auf Expansionskurs: Livestream-Recruiting in der deutschen Wirtschaft

CareerFairy wurde 2019 von Thomas Schulz und Maximilian Voss gegründet, um Studierenden eine Orientierung bei der Suche nach dem ersten richtigen Job zu bieten. Mittlerweile hat CareerFairy Standorte in Zürich, Berlin, Utrecht und Lissabon und arbeitet mit Kunden wie KPMG, Beiersdorf, L’Oréal und BMW Group.

Durch die neue Finanzierungsrunde sieht CareerFairys CEO Thomas Schulz die Relevanz des Geschäftsmodells bestätigt und legt bei der weiteren Expansion einen besonderen Fokus auf den deutschen Markt. Somit sind im Zuge der Finanzierung mit der Lufthansa Group und Dr. Oetker gleich zwei etablierte Größen der deutschen Wirtschaft neu eingestiegen.

Außerdem wird das Produktportfolio ausgebaut. Eine erste Erweiterung in Form von an TikTok angelehnte Kurzvideos (“Sparks”) präsentierte das Unternehmen kürzlich.

Neben dem neuen Hauptinvestor Mediahuis wird CareerFairy ebenfalls gestützt durch die Investoren Swiss Post Ventures, Backbone Ventures sowie Business Angels von SICITIC, Start Angels und Business Angels Switzerland.

Soziale Medien gegen ein böses Erwachen im ersten Job

CareerFairys Benutzeroberfläche setzt auf Elemente sozialer Medien (wie Instagram Reels und TikToks, aber auch Twitch-Streams), um klassische Bewerbungsprozesse ins aktuelle Jahrzehnt zu bringen. Der technikaffinen Generation Z werden somit niedrigschwellig mit dem ihnen bekannten Nutzerverhalten sozialer Medien authentische Einblicke in den ersten Job geboten.

Thomas Schulz, CEO und Mitgründer von CareerFairy: “Wir wollen die verstaubte Recruitingbranche revolutionieren und an die Bedürfnisse der gut ausgebildeten Generation Z anpassen, die mit klassischen Jobportalen nicht viel anfangen kann.”

Der Bedarf sei riesig, wie er erklärt: “Herkömmliche Bewerbungsprozesse bieten kaum echte Einblicke in die Tätigkeit und die Unternehmenskultur. Die Gefahr ist groß, sich in einem Job wiederzufinden, der einfach nicht passt. Das kostet nicht nur die Bewerber Zeit und Nerven, sondern auch das Unternehmen viele Ressourcen und letztlich Geld. Das wollen wir mit CareerFairy ändern und mit einem authentischen Einblick ins Unternehmen, die Position und sogar die zukünftigen Kollegen ein böses Erwachen in den ersten Arbeitstagen verhindern.”

In den Livestreams können interessierte Jungabsolventen den Unternehmen ohne Konsequenzen alle Fragen stellen, die sie in einem herkömmlichen Jobinterview nicht stellen würden. Er fügt hinzu: “Dass unser Konzept funktioniert, zeigt nicht nur diese neue Finanzierungsrunde, sondern vor allem auch der Zuspruch unserer über 250 Partnerunternehmen, die bereits unsere Livestreams nutzen.”

Zugang zur Generation Z als Zukunftsfaktor

CareerFairy stärkt nicht nur das Employer Branding der Unternehmen und stellt frühzeitige Kontakte zu Studenten her, sondern erleichtert auch den Bewerbungsprozess, sodass die Unternehmen mühelos Zugang zu dem sonst schwer zugänglichen Pool von Hochschulabsolventen erhalten.

Auch Patrick De Wachter, Business Development Director bei Mediahuis Marketplaces, ist von dem Potenzial von CareerFairys Ansatz überzeugt: „Unternehmen suchen die besten Kandidaten, und wir glauben, dass sie zunehmend international nach ihnen suchen werden. Gleichzeitig stellen wir fest, dass die jüngere Generation moderne Kommunikationskanäle mit Schwerpunkt Video nutzt, die sie auch in ihrem beruflichen Umfeld nutzen wollen. CareerFairy bringt all dies zusammen und bietet eine moderne Art der Kommunikation mit einer schwer zu erreichenden Zielgruppe, die eher bereit ist, umzuziehen.

Das starke Team von CareerFairy hat gezeigt, dass es einen Weg gefunden hat, in diesen Markt einzutreten. Wir freuen uns, Teil ihres zukünftigen Wachstums zu sein und werden sie mit unserer Expertise auf dieser Reise unterstützen.“

Thomas Schulz, CEO und Mitbegründer von CareerFairy: „Wir freuen uns, mit Mediahuis einen langfristigen Partner gefunden zu haben, der unsere Mission teilt, Generationen von zukünftigen Talenten zu erfüllenden Karrieremöglichkeiten zu führen. Mediahuis‘ starke Präsenz und ihre Erfahrung auf dem Rekrutierungsmarkt sind ein wertvoller Gewinn, wenn wir unsere internationale Präsenz weiter ausbauen.“

Titelbild/ Bildquelle: Bild von Gerd Altmann für pixabay

Quelle CareerFairy AG/Laura Kauczynski Communication und PR