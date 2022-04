Coinpanion erhöht Seed Runde auf über 5 Mio

Coinpanion, das Krypto-Startup für den einfachen Einstieg in die Welt der Kryptoinvestments, kann sein Seed Investment vom Herbst letzten Jahres (Anm.: 1,8 Millionen Euro) auf insgesamt 5,5 Millionen Euro aufstocken. Das in Wien gegründete FinTech ermöglicht mit seiner Plattform jedem, auch ohne fundiertes Wissen, vom Kryptowährungsmarkt zu profitieren. Denn bei Coinpanion müssen sich die Kunden um nichts kümmern. Das Unternehmen begleitet die gesamte Abwicklung: vom einfachen Markteinstieg, der laufenden Optimierung der Krypto-Investitionen bis hin zum automatisierten Steuerbericht.

Namhafte internationale Investoren an Bord

Gleich drei weitere international renommierte Investoren steigen im Rahmen der Follow-up Finanzierungsrunde zusätzlich mit in Coinpanion ein und wollen das Wiener FinTech bei der weiteren Expansion unterstützen. Mit dabei sind der US-amerikanische Investor Wicklow Capital – early-stage Investor in die Krypto-Unicorns Ledger, Blockchain.com, NYDIG und Crusoe Energy Systems – der ehemalige CMO des Krypto Exchanges Bitpanda.com, Michael Pötscher und die Gründer der Kreditvergleichs-Plattform Finanzcheck.de Andreas Kupke und Moritz Thiele sowie.



„Wir glauben, dass Kryptowährungen durch Coinpanion den Weg in das Portfolio eines jeden Privatanlegers finden werden. Unser Investment in Coinpanion verdeutlicht unsere Überzeugung vom starken Gründerteam und dem Potential digitaler Vermögenswerte“, sagt Moritz Thiele, Gründer von Finanzcheck.de, über das Investment.



Coinpanion konnte sich bei der Erhöhung der Seed Runde ebenfalls die Unterstützung von erfolgreichen Investoren aus der österreichischen Startup Szene sichern. Unter anderen mit dabei sind der Busuu Gründer Bernhard Niesner, Gerald Resch (Generalsekretär österreichischer Bankenverband), Johannes Braith (Storebox Gründer), die Tractive Gründer Michael Hurnaus und Wolfgang Reisinger sowie Lucanus Polagnoli, Gründer des VC Fund Calm/Storm Ventures. Im Rahmen der Zusatzfinanzierung zogen ebenfalls die bisherigen Bestandsinvestoren High-Tech Gründerfonds sowie Florian Gschwandtner (Runtastic) und Hansi Hansmann (u.A. Playbrush, Shpock, MySugr) mit. Letztere sind bekannte Gesichter aus der Fernsehshow 2 Minuten 2 Millionen, des österreichischen Pendants von Die Höhle der Löwen.

Alexander Valtingojer, Gründer und CEO von Coinpanion, kommt das Investment sehr gelegen, denn die Pläne für die Zukunft sind groß:

„Die Nachfrage nach Investments jenseits der Börse nimmt in Europa rasant zu. Wir schaffen mit unserem Angebot den einfachen Zugang zu innovativen Vermögenswerten wie Kryptowährungen, NFTs oder dem Metaverse für alle und wollen schnell in weitere Länder expandieren sowie hierzulande das Angebot weiter ausbauen. Neben der Erweiterung der App-Funktionen wollen wir vor allem auch weitere Investitionsmöglichkeiten mit in das bestehende Angebot aufnehmen“, so Alexander Valtingojer.

Der einfache Einstieg in den Kryptomarkt

Coinpanion ermöglicht jedem den einfachen und sicheren Einstieg in die komplexe Welt der Kryptowährungen. Die Nutzer*innen können bei Coinpanion aus unterschiedlichen smarten Portfolios wählen, die sich um innovative Technologien wie NFTs, das Metaverse und Kryptowährungen drehen. Das Unternehmen setzt dabei auf ein Rundum-Sorglos-Paket, das zu den bereitgestellten Portfolios auch automatisierte Sparpläne sowie kostenlose Steuerberichte zur Verfügung stellt. Der Einstieg soll laut der Firma keine fünf Minuten in Anspruch nehmen.

Quelle skyrocketX