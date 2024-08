Es ist Alm-Zeit im Tannheimer Tal

Das Bergblick Hotel & Spa krönt den goldenen Herbst mit Wellness und Spitzenküche

Das alpine Hideaway Berglick Hotel & Spa***** ist ein Refugium zum Durchatmen und Innehalten in traumhafter Lage im Tannheimer Tal. Allein auf weiter Flur, die Berge vor Augen. Wanderungen und Radtouren in die herrliche, herbstliche Natur beginnen direkt vor der Haustür. Das exklusive Bergblick-SPA mit einem eleganten In- und Outdoor-Panorama-Pool lädt als Kraftplatz zum Entspannen ein. Was Feinschmecker hier erwartet, verdient Bestnoten.

Ein Herbsturlaub in den Bergen bleibt unvergessen. Die Wälder färben sich in Gold, Rot und Orange, während die klare, frische Luft eine wohltuende Erfrischung für Körper und Geist bietet. Die Gipfel strahlen in der Herbstsonne. Jetzt heißt es nichts wie raus und die Natur in vollen Zügen genießen. 300 Kilometer Wanderwege führen auf abwechslungsreichen Touren über Wiesen, auf Almen und Gipfel. Jeder bewegt sich in der Höhe, in der er sich am wohlsten fühlt.

Die Rennradfahrer haben das Tannheimer Tal zur Top-Destination erklärt. Nicht weniger begeistert sind die Mountainbiker, die mit insgesamt 150 Kilometern von gemütlichen Routen bis zu anspruchsvollen Klassikern bestens bedient sind. Der kostenlose Wanderbus hält unweit des Hotels. Mountain- und E-Bikes können bequem im Hotel ausgeliehen werden. Mit dem Ticket „Sommerbergbahnen inklusive“ nützen Bergbegeisterte die vier Sommerbergbahnen einmal pro Tag gratis.

Nach dem Bergerlebnis oder an einem wunderbar entspannten „lazy day“ geht es ins Bergblick-SPA. Eintauchen in den großzügigen Innenpool, im ganzjährig wohltemperierten Außenpool den Bergen entgegen schwimmen, herrlich saunieren und sich mit hochwertigen Treatments verwöhnen lassen. Das Beauty-Team setzt dabei auf die exklusiven Produkte von Team DR. JOSEPH – Hightech Natural Cosmetics für eine neue Generation der Hautpflege. In den Ruheräumen „wiegen“ die Wasserbetten in den Schlaf. Zwischen dichten Wäldern, hohen Gipfeln und herbstlich bunten Wiesen kommen die Gäste des Bergblick Hotel & Spa zur Ruhe.

Hotelgäste, die die Verwöhnpension im Haus genießen, erleben im Hotel-Restaurant täglich wechselnde Menüs, inspiriert von regionalen, saisonalen Köstlichkeiten aus der Natur. Alle Zutaten werden höchst sorgfältig ausgewählt und so beste Qualität und große kulinarische Kompositionen garantiert. Korrespondierende Weine aus dem bestens sortierten Weinkeller des Bergblick perfektionieren die Geschmacksharmonie.