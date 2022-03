Der neue Mercedes-AMG GT Track Series: Limited Edition, unlimited Performance

Es ist das leistungsstärkste Kundensport-Fahrzeug, das jemals von Mercedes-AMG entwickelt wurde: der Mercedes-AMG GT Track Series, konzipiert für den Einsatz bei Trackdays und Clubsport-Events. Mit der exklusiven Sonderedition feiert die Motorsportabteilung von Mercedes-AMG das 55-jährige Bestehen des Affalterbacher Unternehmens auf ganz besondere Weise. Limitiert auf 55 Exemplare, schlägt der Mercedes-AMG GT Track Series eine gedankliche Brücke zu den AMG Gründern Hans Werner Aufrecht und Erhard Melcher und deren Credo, das Beste noch besser zu machen. Das Ergebnis ist ein kompromissloses und exklusives Performance-Fahrzeug, das auf einzigartige Weise die automobile Konstrukteurs-Kunst von Mercedes-AMG widerspiegelt.

Mercedes-AMG GT Track Series

Der Mercedes-AMG GT Track Series bereichert die GT-Historie um ein neues ikonisches Modell. Als Grundlage für die Entwicklung diente der legendäre Leistungsträger Mercedes-AMG GT Black Series. Wie jener definiert sich auch der GT Track Series durch sein auf höchste Performance ausgerichtetes Fahrzeugkonzept und vereint dieses mit den rennstreckenerprobten Eigenschaften der GT3- und GT4-Modelle. Seine hohe Exklusivität unterstreicht der nicht für den Straßenverkehr zulassungsfähige GT Track Series durch zahlreiche technische und optische Alleinstellungsmerkmale.

Faszinierendes Leistungsangebot

Herzstück des Mercedes-AMG GT Track Series ist der 4,0-Liter-V8-Biturbomotor aus dem Mercedes-AMG GT Black Series, dessen eindrucksvolle Leistungsdaten die Ingenieure aus Affalterbach noch einmal verbessert haben. So leistet das mit flacher Kurbelwelle ausgerüstete Aggregat dank spezieller Motorsport-Injektoren und einer spezifischen Motorapplikation nun 580 kW (734 PS) und ein maximales Drehmoment von 850 Nm. Das sequenzielle Hewland HLS 6-Gang-Renngetriebe mit einstellbarem Differenzial leitet die Kraft an die Hinterräder weiter. Es ist wie bei allen Modellen der GT-Familie in Transaxle-Bauweise an der Hinterachse montiert und torsions- sowie drehmomentsteif über eine Torque Tube aus Carbonfaser mit dem Motor verbunden.

Das Fahrwerk des Mercedes-AMG GT Track Series verfügt über umfassend konfigurierbare Vier-Wege-Dämpfer von Bilstein. Sie bieten, wie im Rennsport üblich, jeweils eine Highspeed- und eine Lowspeed-Einstellung in Zug- und Druckstufe und erlauben es darüber hinaus, die Fahrzeughöhe anzupassen. Die Querstabilisatoren sind ebenso einstellbar, um ein individuelles Fahrzeug-Set-up zu gewährleisten.

In Kombination mit dem grundlegenden Fahrzeugkonzept sorgen diese High-Performance-Komponenten für ein hochpräzises Fahrverhalten mit eindeutigen Rückmeldungen. Dadurch bauen Piloten aller Könnerstufen, ob Rennsport-Profis oder Gentlemen Driver, schnell Vertrauen in das Fahrzeug auf.

Mercedes-AMG GT Track Series

Optimierte Aerodynamik gepaart mit kraftvollem Design

Auch das Design und die Aerodynamik des Mercedes-AMG GT Track Series folgen strikt dem Performance-Gedanken. Die Motorhaube, Kotflügel, Seitenschweller sowie die Heckklappe und Heckschürze sind aus Kohlefaser gefertigt und tragen wesentlich zur hohen Fahrdynamik bei.

Die integrierten Louvers der Carbon-Kotflügel an der Vorderachse sorgen für erhöhten Abtrieb. Die Seitenschweller mit Elementen aus schwarzem Sicht-Carbon, die vorne wie hinten in vertikale Blades übergehen, tragen zur optimalen Fahrzeug-Umströmung bei. Um eine effektive Kühlung der hinteren Bremsen zu gewährleisten, verfügen die Schweller außerdem über Kühlluftkanäle. Die Heckschürze mit Doppel-Diffusor und seitlichen Radhausentlüftungen verdeutlicht ebenfalls die Rennsport-Gene des Mercedes-AMG GT Track Series.

Die Front des exklusiven Modells wird vom großen AMG-spezifischen Kühlergrill dominiert, der eine optimale Anströmung der Kühler gewährleistet. Der High-Downforce-Frontsplitter wurde speziell für den GT Track Series entwickelt. Darauf abgestimmt ist der mehrfach mechanisch einstellbare Heckflügel. Dieser basiert auf dem Aeroelement des GT Black Series, wurde aber nochmals weiterentwickelt, um den Abtrieb auf der Hinterachse weiter zu verbessern. Eine direkte Ableitung aus dem Motorsport ist auch die exklusive markante Carbon-Motorhaube mit großer Abluftöffnung. Durch sie wird die warme Luft direkt nach dem Kühlerpaket nach außen geleitet. Dadurch wird der Gesamtabtrieb erhöht und gleichzeitig die Kühlung des Motors optimiert.

Ebenso speziell für den Mercedes-AMG GT Track Series entwickelt wurden die glanzgefrästen 18-Zoll-Schmiederäder – das gängige Felgenmaß für GT-Rennsportfahrzeuge. Auf den exklusiven Felgen können alle gängigen Rennreifentypen verwendet werden.

Mercedes-AMG GT Track Series

Ein besonderes optisches Highlight ist die exklusive seidenmatte Sonderlackierung in MANUFAKTUR hightechsilber magno mit Designelementen in Rot und Anthrazit. Und auch die Integration des AMG Wappens in den oberen Bereich der Frontschürze verdeutlicht die Exklusivität dieses GT-Modells.

Umfangreiches Sicherheitspaket und motorsportspezifisches Interieur

Wie im GT3 und im GT4 kommt auch im GT Track Series eine bedien- und servicefreundliche Rennsport-Elektronik zum Einsatz. Dazu zählen eine rennsportspezifische Traktionskontrolle und ein Motorsport-ABS, die jeweils in 12 Stufen einstellbar sind (Stufe 1: maximale TC-/ABS-Aktivität; Stufe 11: minimale TC-/ABS-Aktivität, Stufe 12: Off-Stellung).

Die Bremskomponenten sind ebenfalls im Motorsport erprobt. Der GT Track Series setzt auf Stahlbrems-scheiben mit an der Vorderachse 390 mm und an der Hinterachse 355 mm Durchmesser. Die Bremsbalance zwischen Vorder- und Hinterachse kann über ein Waagebalken-System verstellt werden. Die Carbon-Bremslufthutzen sowie die formstabilen Bremsluftschläuche garantieren eine optimale Kühlung der Performance-Bremsanlage.

Mercedes-AMG GT Track Series

Im Fahrzeuginnenraum kommt das in der GT3- und GT4-Rennfamilie bewährte Sicherheitskonzept zum Einsatz: Der Überrollkäfig aus hochfestem Stahl ist mit dem Aluminium-Spaceframe verschraubt, im Dach befindet sich eine Bergungsluke. Die Carbon-Fahrsicherheitszelle ist großzügig dimensioniert und bietet selbst groß gewachsenen Fahrern ausreichend Bewegungsfreiheit. Darüber hinaus verfügt sie über einen 6-Punkt-Sicherheitsgurt und eine individualisierbare ergonomische Sitzschäumung. Damit entspricht die Fahrsicherheitszelle der neuesten FIA-Norm und bietet ein weitaus höheres Schutzniveau als herkömmliche Rennsitze. Das umfangreiche Sicherheitskonzept des GT Track Series wird von einer leistungsstarken Motorsport-Feuerlöschanlage und Fahrer-Sicherheitsnetzen komplettiert.

Beim Design des Interieurs legten die Ingenieure von Mercedes-AMG besonderen Wert auf den Einsatzzweck des Fahrzeuges: Der GT Track Series wurde als reines Motorsport-Fahrzeug konstruiert und verzichtet dementsprechend auf Komfortelemente jeglicher Art. Um das Gewicht von 1400 kg zu erzielen, sucht man Komponenten wie Dämmmaterialien, Innenraumverkleidungen oder elektrische Fensterheber vergeblich.

Mercedes-AMG GT Track Series

Das Lenkrad, in Kooperation mit den Sim-Racing-Experten von Cube Controls exklusiv für den GT Track Series entwickelt, verfügt über einen weiten Einstellbereich und zahlreiche Bedienmöglichkeiten. Die Pedalerie ist ebenfalls konfigurierbar und lässt sich individuell an die Physis des Piloten anpassen. In die Sichtcarbon-Instrumententafel mit matten Finish ist ein voll programmierbares BOSCH DDU 11 Anzeigensystem integriert, das auf intuitive Bedienbarkeit und Nutzerfreundlichkeit ausgelegt ist. Es verfügt außerdem über ein umfangreiches Datenerfassungssystem für Motorsportanwendungen, etwa einen Laptrigger zur Messung von Rundenzeiten. Der GT Track Series ist eines der ersten Fahrzeuge überhaupt, das mit dem neu entwickelten System ausgerüstet ist.

Mercedes-AMG GT Track Series

55 Jahre Mercedes‑AMG – 55 Mercedes-AMG GT Track Series

Der Mercedes-AMG GT Track Series steht für maximale Exklusivität. Die Sonderedition ist auf 55 Exemplare limitiert. Jedes einzelne wird per Handarbeit in Affalterbach gebaut. Eine hochwertig geprägte „1 of 55“-Plakette im Innenraum weist jeden Mercedes-AMG GT Track Series als Unikat der Sonderedition aus. Damit erinnert Mercedes-AMG an die Gründung des Unternehmens durch Hans Werner Aufrecht und Erhard Melcher im Jahr 1967 – vor genau 55 Jahren. Auch die eingestickten „Track Series“-Schriftzüge im Fahrersitz und im limitierten Car Cover weisen auf die Exklusivität des GT Track Series hin.

Mercedes-AMG GT Track Series

Umfangreiche Service- und Supportleistungen inklusive

Besitzer des Mercedes-AMG GT Track Series profitieren von einem umfangreichen Service- und Supportangebot, das kontinuierlich weiterentwickelt und ausgebaut wird. Dazu gehören auch solche Privilegien, die ansonsten exklusiv den Kundenteams von Mercedes-AMG Motorsport vorbehalten sind: ein technisches Training vor der Fahrzeugauslieferung, auf Anfrage individueller Ingenieurssupport bei Trackdays und Clubsport-Einsätzen, eine Servicehotline an Rennwochenenden sowie logistische Dienstleistungen wie eine optimale Ersatzteilversorgung.

Der technische Support wird von den Motorsport-Experten der HWA AG gewährleistet, die als Entwicklungs- und Produktionspartner von Mercedes-AMG Wartungen und Revisionen durchführt. Die Bestellung von Zubehör und Ersatzteilen sowie die Bereitstellung sämtlicher technischer Dokumente erfolgt über das exklusive onlinebasierte Bestell- und Informationssystem „Customer Service Portal“.

Mercedes-AMG GT Track Series

Direktvertrieb via Affalterbach

Der Mercedes-AMG GT Track Series wird weltweit direkt via Affalterbach vertrieben, dem Firmensitz von Mercedes-AMG. Die Sonderedition wird ab dem zweiten Quartal 2022 an Kunden ausgeliefert. Der Basispreis für den Mercedes-AMG GT Track Series inkl. Klimaanlage beträgt 369.000 € exkl. USt. Ein Ersatzteile-Starterpaket, ein Sitz- und Helmbelüftungssystem, ein Trinksystem sowie eine Beifahrer-Sicherheitszelle sind optional erhältlich. Weitere Ausstattungsoptionen sind auf Anfrage verfügbar.

Foto/Quelle: Mercedes-Benz AG