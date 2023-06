Deutschland erreicht nur mühsam Unentschieden gegen Ukraine

Bremen (dts Nachrichtenagentur) – Deutschland hat das Testspiel gegen die Ukraine am Montagabend in Bremen nur mühsam mit einem 3:3 unentschieden zu Ende gebracht. Die DFB-Elf war zwar in ihrem 1000. Länderspiel gleich in der 6. Minute durch Niclas Füllkrug in Führung gegangen, aber ab dann lief lange Zeit alles schief.

Ukraines Viktor Tsygankov glich in der 18. Minute in einem Konter aus, Antonio Rüdiger lenkte den Ball in der 23. Minute ins eigene Tor, und in der 56. kam nochmal Tsygankov und erhöhte, bevor Kai Havertz in der 83. noch für Deutschland anschloss – und Joshua Kimmich in der 91. Minute per Elfmeter ausglich. Deutschland kann den trotzdem trostlosen Eindruck am Freitag wieder ausräumen, dann läuft die Mannschaft für ein weiteres Testspiel in Warschau gegen Polen auf und kommenden Dienstag in Gelsenkirchen gegen Kolumbien.



Foto: Fußballfan der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft, über dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts