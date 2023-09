Dubais grösste Freihandelszone wirbt um Schweizer Firmen

Dubai Multi Commodities Centre (DMCC) ist mit mehr als 23’000 Unternehmen die grösste und auch die am schnellsten wachsende Freihandelszone in Dubai: Im diesem und im vergangenen Jahr kamen je über 3000 Unternehmen hinzu. Hierin fliessen 11 Prozent der Investitionen, die aus dem Ausland in das Emirat kommen. Im 2002 gegründeten DMCC sind sowohl Rohstoffhändler rund um die Themen Energie, Diamanten, Gold, Kaffee und Tee als zahlreiche international tätige Unternehmen angesiedelt. Zur Zielgruppe gehören auch kleine und mittlere Unternehmen, Start-ups und Einzelunternehmer.

Schweizer Unternehmen haben rasch wachsende und sehr sichtbare Präsenz im DMCC: Die Schweiz ist als einziges Land im Emirat Namensgeberin eines eigenen Turmes. Im Swiss Tower – Kantonswappen am Eingang inklusive – sind unter anderem der Swiss Business Council UAE und zahlreiche der über 400 Schweizer Unternehmen im DMCC untergebracht.

Ahmed Bin Sulayem will die Zahl der Schweizer Unternehmen erhöhen. „Der DMCC ist ein Treiber des bilateralen Handels und der Investitionen“, wird der DMCC-CEO in einer Medienmitteilung zitiert. Bei Auftritten in Genf und Zürich schaut er unter anderem nach Firmen, die in Zukunftsthemen wie Künstlicher Intelligenz tätig sind – und nach einem Standort für eine DMCC-Repräsentanz in der Schweiz. Seit seiner ersten Tour in der Schweiz vor zwei Jahren sei die Zahl der Schweizer Firmen um 30 Prozent gestiegen, so Ahmed Bin Sulayem.

Zu ihnen gehört etwa Karin Lorez. Die Gründerin von ScaleCompliance in Zug und Dubai bietet Banken Beratungen an, wie sie die Regulieriungstreue von Krypto-Unternehmen sicherstellen können. Sie lobt die Lebensqualität und die Dynamik am Golf.

Peter Harradine geht noch weiter. „Dubai ist ein Wunder“, sagt der langjährige Präsident des Swiss Business Councils und Initiant des Swiss Towers. Der Entwickler von Golfanlagen ist seit 1976 in Dubai tätig.

Das Wunder gehe weiter, sagt Michael Lahyani. Der Westschweizer kam 2004 nach Dubai und hat von hier aus Property Finder aufgebaut, eine Immobilienplattform für den gesamten Nahen Osten. Dubai sei enorm gewachsen. „Aber das ist erst der Anfang.“

Die DMCC-Roadshow in der Schweiz war vom Swiss Business Council mitorganisiert worden. Zu den Rednern gehörte auch Dr. Hissa Abdulla Ahmed AL Otaiba, die Botschafterin der Emirate in der Schweiz. Sie erinnerte unter anderem daran, dass beide Länder derzeit den 50. Jahrestag ihrer diplomatischen Beziehungen feiern. ce/stk