Empowering Digital Creativity: Das ist das Motto der DMEXCO 2023

In diesem Jahr hat die digitale Kreativität in unsere Lebens- und Arbeitswelt Einzug gehalten: Binnen weniger Wochen haben bereits über eine Milliarde Menschen Texte gelesen und Bilder betrachtet, die Programme mit Hilfe von künstlicher Intelligenz erzeugt haben. Analysierten diese Programme vorhandene Daten bislang lediglich statistisch, werden die neuen Programme nun selbst kreativ und generieren beeindruckende Ergebnisse, die bislang ohne menschliches Zutun kaum möglich schienen: Geschichten, Beschreibungen, Bilder, Filme, physische Produkte – und das ist erst der Anfang. Welche Auswirkungen die digitale Kreativität auf die ebenfalls kreative Digitalwirtschaft hat, wird auf der DMEXCO am 20. und 21. September unter dem Motto “Empowering Digital Creativity” in Köln diskutiert

Daten sind seit jeher Grundlage für strategische Entscheidungen im Digitalen Marketing. In Verbindung mit den kreativen Modellen, die künstliche Intelligenz ermöglicht, werden jetzt völlig neue und wirksame Wege vorstellbar, mit Menschen in Kontakt zu treten, Ideen zu kommunizieren und Produkte zu entwickeln. Es ergeben sich gleichzeitig auch viele neue Fragen: Wie kreativ wollen wir die Künstliche Intelligenz werden lassen? Wem gehören die Ergebnisse dieser neuen Programme? Welchen Wert hat menschliche Kreativität im Vergleich zu der von KI? Welche Aufgaben bleiben dem Menschen überhaupt künftig vorbehalten? Und: Wie steht es um die Gefahren sowie die entsprechende Regulierung?

Weil aber diese neue Form der Kreativität aus dem digitalen Marketing der Zukunft nicht mehr wegzudenken ist und gelernte Arbeitsweisen erheblich verändern wird, bringen die Macher der DMEXCO die Branche unter dem Motto “Empowering Digital Creativity” im September in Köln zusammen. Oliver Frese, Geschäftsführer (COO) der Koelnmesse: „Das Zusammenführen von Daten aus unterschiedlichsten Quellen, der gewaltige Sprung im Bereich Künstliche Intelligenz und parallel dazu die Entwicklungen im Metaverse erschließen im Zusammenspiel ein enormes kreatives Potenzial für Marken und Unternehmen. Auf der diesjährigen DMEXCO werden wir einen Blick nach vorne werfen und mit Expert:innen diskutieren, wie das digitale Marketing von morgen aussehen kann.”

Mega-Trends live erleben: Metaverse, Retail Media, Digital Fashion

Doch natürlich gibt es auf der DMEXCO auch ein umfangreiches Angebot zu den anderen Mega-Trends, die das Digitale Marketing treiben. So bietet die DMEXCO 2023 in Kooperation mit w3.fund die zweite Edition der Konferenz w3.vision, die sich den neuesten Entwicklungen rund um das Metaverse und anderer Web3-Technologien widmet. Es diskutieren dazu u.a. Tim Walther, Metaverse & NFT bei Volkswagen Group, Maike Hornung, Europe Crypto & Global CBDC Strategy Lead bei VISA, Peter Grosskopf, Co-Founder & CTO bei Unstoppable Finance und Jürgen Alker, Web3 Consultant bei Highsnobiety.

Zum ersten Mal baut die DMEXCO die Retail Media Area auf, auf der große Handelsunternehmen wie OBI, REWE, Otto oder Douglas zeigen, welche vielfältigen Möglichkeiten der Handel werbetreibenden Marken bietet. Retail Media galt im vergangenen Jahr als das am stärksten wachsende Werbesegment – auch weil die Anbieter über qualitativ hochwertige First-Party-Daten verfügen. Ob sich der Boom so stark fortsetzen wird, diskutieren die führenden Köpfe der Szene auf dem DMEXCO Retail Media Summit.

Außerdem wird es erstmalig einen Bereich für Digital Fashion geben, der eine ganzheitliche, „phygitale“ Perspektive auf Fashion bietet, und somit die physische mit der digitalen Welt verbindet. Durch die Kooperation mit dem Deutschen Mode-Institut werden aktuellste technologische Entwicklungen in der Branche präsentiert.

Dirk Freytag, Präsident des Bundesverbandes Digitaler Wirtschaft (BVDW) e.V.: „Die Zeichen sind überdeutlich: Wir stehen technologisch am Anfang einer tiefgreifenden digitalen Zeitenwende. Die disruptive Kraft von Daten und neuen Technologien wie KI und Metaverse zeigen sich bereits in der Kommunikation und im Marketing, seit jeher die kreativen Vorreiter in der digitalen Welt. Jedoch lässt sich das volle Ausmaß der tiefgreifenden Veränderungen auf die Wirtschaft und den Alltag der Menschen erst in Ansätzen erkennen. Insofern müssen wir jetzt die richtigen Weichen für den Standort Europa stellen – in Bezug auf Standards, Leistungsnachweise, den politischen Rahmen sowie den verantwortungsvollen Umgang mit Daten. Die DMEXCO ist der perfekte Marktplatz, innovative Wege für die Zukunft aufzuzeigen und zu diskutieren.“

Prof. Dr. Dominik Matyka, Chief Advisor der DMEXCO: „Die DMEXCO ist auch 2023 wieder ein Ort des Aufbruchs und des Miteinanders, ein Ort, die Zukunft zu diskutieren und zu gestalten. Hier wird die nächste Generation des digitalen Marketings entstehen und die Kraft digitaler Kreativität entfesselt.“

Aussteller: doppelt so viele Early-Bird-Anmeldungen wie im vergangenen Jahr

Dass der Bedarf nach Dialog und Austausch gerade in Zeiten dynamischer Entwicklungen groß ist, zeigt sich auch in einer im Vergleich zum vergangenen Jahr fast doppelt so hohen Buchungsrate (+95%) der Early-Bird-Angebote für Aussteller. Unter den frühen Commitments sind in diesem Jahr zahlreiche internationale Großkonzerne wie DHL Deutsche Post oder Huawei Technologies. Aber auch prominente DMEXCO-Rückkehrer wie beispielsweise Payback, Pimcore, Kentico oder media:net Berlin Brandenburg wollen den zentralen Treffpunkt aller wichtigen Entscheidungsträger aus digitaler Wirtschaft, Marketing und Innovation für sich nutzen.

Hochkarätige Speaker diskutieren die aktuellsten Trends der Branche

Im Rahmen des rund 200-stündigen Konferenzprogramms debattieren auch in diesem Jahr zahlreiche Expertinnen und Experten aktuelle Trends aus Marketing und digitaler Wirtschaft und bieten den Besuchern über zwei Tage hinweg tiefe Einblicke in die Top-Themen der Branche. Unter anderem sprechen in Köln Sir Martin Sorrell, CEO S4 Capital plc, Ronan Harris, Präsident EMEA Snap, Jessica Koch, Director Retail Media Douglas, François-Xavier Pierrel, Group CDO JCDecaux, Adam Singolda, CEO Taboola, Franziska von Lewinski, CEO SYZYGY GROUP, Eko Fresh, Rapper und Unternehmer, sowie Mirijam Trunk, Chief Diversity Officer RTL Deutschland, Thomas Wlazik, General Manager DACH/NL TikTok und Patricia Grundmann, Geschäftsführerin OBI First Media Group.

Bild:DMEXCO Motto 2023: Empowering Digital Creativity

Quelle:DMEXCO Presse