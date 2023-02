etepetete startet Crowdinvesting auf Econeers

Neue Anleihe bei Econeers: Lebensmittelretter etepetete setzt auf Schwarmfinanzierung

Bereits seit 2020 können auf den Crowdinvesting-Plattformen der OneCrowd-Gruppe – Seedmatch, Econeers und Mezzany – Wertpapiere gezeichnet werden. Mit der etepetete Anleihe wird nun plattformübergreifend nach den Anleihen von Roatel, Heise Haus und ONOMOTION bereits das vierte Wertpapier in diesem Jahr zur Zeichnung angeboten.

Das auf Abo-Boxen von gerettetem Bio-Obst und -Gemüse spezialisierte Unternehmen etepetete GmbH startet ab dem 28. Februar 2023, 12 Uhr, erstmals eine Crowdinvesting-Runde über Econeers. Bei dem zur Zeichnung angebotenen Wertpapier handelt es sich um eine besondere Kombination an Renditepotenzialen: Neben den für eine Anleihe typischen festen Zinsen werden kapitalgebende Personen zusätzlich am Erfolg des Unternehmens beteiligt. Die Erfolgsbeteiligung umfasst eine mögliche Gewinnbeteiligung (Beteiligung am Betriebsergebnis in Höhe des quotalen Anteils) und eine mögliche Exitbeteiligung (Beteiligung am Netto-Exiterlös in Höhe des quotalen Anteils) – zum Beispiel im Falle eines Verkaufs des Unternehmens.

Mit der etepetete Anleihe zum Lebensmittelretter werden

Das Markenpotenzial des Münchner Wachstumsunternehmens liegt in der Rettung von krummem Bio-Obst- und -Gemüse, welches es aufgrund teils geringer Abweichungen in Form, Farbe oder Größe nicht in die Supermarktregale schafft. etepetete kämpft bereits seit 2015 erfolgreich gegen die Lebensmittelverschwendung und für ein umweltfreundlicheres Lebensmittelsystem und zahlt mit seinem Geschäftsmodell auf sechs der 17 Ziele der Vereinten Nationen für eine nachhaltige Entwicklung (sog. SDGs, Sustainable Development Goals) ein.

Anlegerinnen und Anleger, welche über Econeers zeichnen, unterstützen etepetete im Kampf gegen die Lebensmittelverschwendung und investieren in eine zukunftsfähige Ernährung. Das über das Crowdinvesting eingesammelte Kapital soll in die Digitalisierung der Produktion, die Individualisierung des Angebots sowie in die Ausweitung des Produktsortiments fließen.

„In unseren Grundwerten haben wir einen fairen Umgang mit Menschen und der Umwelt fest verankert, weshalb wir mit der Crowdinvesting-Kampagne über Econeers in eine noch nachhaltigere Zukunft investieren wollen. Wir wollen unseren Verpackungs- und Versandprozess digitaler machen, um unsere Bio-Obst- und Gemüse-Boxen stärker an die Wünsche und Bedürfnisse unserer Kund:innen anzupassen“, sagt Co-Gründer Christopher Hallhuber.

Ab 500 Euro kann in etepetete investiert werden

Das für 30 Tage geplante Crowdinvesting erfolgt durch eine festverzinsliche Firmenanleihe mit jährlicher Zinsausschüttung. Neben einem Festzins von 8 Prozent p. a. erwartet die kapitalgebenden Personen eine Erfolgsbeteiligung bei Gewinn oder einem möglichen Exit, etwa im Falle des Verkaufs der Firma. Ab 500 Euro können Interessenten die etepetete Anleihe zeichnen; der Maximalbetrag für Privatinvestoren liegt bei 25.000 Euro. Die Laufzeit beträgt fünf Jahre. Die Crowdinvesting-Seite kann unter www.econeers.de/etepetete aufgerufen werden.

Quelle: OneCrowd Loans GmbH