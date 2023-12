Früherer EU-Kommissionspräsident Jacques Delors gestorben

Paris (dts Nachrichtenagentur) – Der frühere EU-Kommissionspräsident Jacques Delors ist tot. Das berichten mehrere französische Medien unter Berufung auf seine Tochter Martine Aubry.

Er starb im Alter von 98 Jahren in seinem Haus in Paris. Auch der französische Präsident Emmanuel Macron würdigte Delors und bezeichnete ihn als „Staatsmann des französischen Schicksals“. „Unerschöpflicher Handwerker unseres Europas. Kämpfer für menschliche Gerechtigkeit. Jacques Delors war all das“, so Macron.

„Sein Engagement, seine Ideale und seine Rechtschaffenheit werden uns immer inspirieren.“ Delors galt als einer der profiliertesten und einflussreichsten Europapolitiker. Von 1985 bis 1995 war er Präsident der Europäischen Kommission und trug maßgeblich zur Vertiefung der europäischen Integration bei.

Zudem galt er als Verfechter der deutschen Wiedervereinigung.

Foto/Quelle: dts