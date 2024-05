Heiraten am Ostseestrand –Hochzeitstrends im ATLANTIC Grand Hotel Travemünde

Die Hochzeitssaison 2024 bringt aufregende neue Trends mit sich, die für unvergessliche Momente und Bilder für die Ewigkeit sorgen. Klassisch, kreativ und individuell – die Hochzeitsplaner im ATLANTIC Grand Hotel Travemünde kennen die angesagtesten Trends und lassen mit ihren Arrangements direkt am Meer Hochzeitsträume wahr werden.

Das ATLANTIC Grand Hotel Travemünde macht sich als Experte für außergewöhnliche und besonders individuelle Traumhochzeiten seit vielen Jahren einen Namen. Es gehört zu den „101 BESTEN Hotels Deutschlands“ und ist auch in der Kategorie „Spa-Health-Resorts“ unter den Spitzenreitern des Landes. Mit seinen eleganten Veranstaltungsräumen und dem einzigartigen Ballsaal, direkt am Ostseestrand, liefert das Grandhotel das perfekte Setting für eine märchenhafte Hochzeit am Meer – mit bis zu 250 Gästen.

In einer an der Ostseeküste einmaligen Kombination aus Tradition und Moderne bieten die Räumlichkeiten des ATLANTIC Grand Hotel Travemünde – vom Ballsaal mit seinem historischen Charme bis hin zum eleganten Wintergarten des „Baltic View“ mit angrenzender Dachterrasse – die perfekte Kulisse für eine persönliche Traumhochzeit. Die professionellen Hochzeitsplaner des Hotels beraten das Brautpaar ganz individuell und helfen dabei, die Gäste mit den neuesten Hochzeitstrends und -ideen zu überraschen.

Ob Make-Up und Friseur für die Braut, Fotograf, Band, DJ oder professionelles Feuerwerk – an alles ist, ganz den persönlichen Wünschen des Brautpaares entsprechend, gedacht und wird gemeinsam umgesetzt. Sogar ein Hochzeitsauto für die ersten gemeinsamen Kilometer steht bereit (auf Anfrage und Verfügbarkeit, gegen Aufpreis).

Auch beim Thema Hochzeitsfotografie unterstützt das ATLANTIC Grand Hotel Travemünde seine Gäste. Hier kommen viele neue Trends und damit neue Möglichkeiten, unvergessliche Erinnerungen zu schaffen, mit ins Spiel. 360-Grad-Videos, Drohnenaufnahmen und digitale Hochzeitsalben liegen ebenso wie ein eigener Content Creator für die Hochzeit voll im Trend.

Zur Auswahl stehen unter anderem zwei Hochzeitsarrangements:

Hochzeits-Arrangement Basic

Bereitstellung der Räumlichkeiten (bis 50 Personen, darüber hinaus wird eine anteilige Raummiete berechnet)

Getränkepauschale für 6 Stunden inkl. Wein, Bier, Sekt und alkoholfreien Getränken – den Beginn der Pauschale legen Sie fest!

Abendessen als 3-Gang-Hochzeitsmenü oder Hochzeitsbuffet (Auswahl lt. Küchenchef, Alternativen gegen Aufpreis möglich)

ab 129,00 € pro Person (ab 30 Personen buchbar)*

Hochzeits-Arrangement Premium

Bereitstellung der Räumlichkeiten (bis 50 Personen, darüber hinaus wird eine anteilige Raummiete berechnet)

Getränkepauschale für 6 Stunden inkl. Wein, Bier, Sekt und alkoholfreien Getränken – den Beginn der Pauschale legen Sie fest!

Abendessen als 3-Gang-Hochzeitsmenü oder Hochzeitsbuffet (Auswahl lt. Küchenchef, Alternativen gegen Aufpreis möglich)

Kaffeetrinken inklusive Kaffee und Tee, sowie einer Kuchenauswahl

oder/und Mitternachtsimbiss süß oder herzhaft

ab 149,00 € pro Person (ab 30 Personen buchbar) mit Mitternachtsimbiss*

ab 149,00 € pro Person (ab 30 Personen buchbar) mit Kaffeetrinken*

ab 169,00 € pro Person (ab 30 Personen buchbar) mit Kaffeetrinken und Mitternachtsimbiss*

Die ideale Kombination aus romantischem Setting, eleganten Veranstaltungsräumen, professioneller Planung und individueller Beratung lässt im ATLANTIC Grand Hotel Travemünde den Traum von der perfekten Hochzeit wahr werden.

Bild Brautpaar im Ballsaal © Janine Hoffmann Fotografie

Quelle KLEBER GROUP