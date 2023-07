Himbeeren gedeihen auch unter Insolight-Dach

Conthey VS – Himbeeren erreichen unter einem Dach von Insolight ebenso viel Zuckergehalt und Gewicht wie in einem Gewächshaus. Das hat ein Pilotprojekt von Agroscope, Insolight und Romande Energie ergeben. Gleichzeitig konnten auf 165 Quadratmetern 10,5 Megawattstunden Strom erzeugt werden.

Die Photovoltaiklösung insolagrin des Lausanner Start-ups Insolight hat sich in einem Pilotprojekt in Conthey bewährt. Dabei wurde zwischen Juli 2021 und März 2023 das Wachstum von Himbeeren unter dem Photovoltaikdach mit dem Anbau in einem herkömmlichen Gewächshaus verglichen. Sowohl der Zuckergehalt als auch das Gewicht waren praktisch identisch, schreibt Insolight in einer Mitteilung. Gleichzeitig wurden auf 165 Quadratmetern 10,5 Megawattstunden Solarstrom erzeugt.

Das Testergebnis deutet darauf hin, dass mit insolagrin pro Hektar 15 bis 20 Tonnen Himbeeren und 1 Gigawattstunde Strom pro Jahr erzeugt werden können. Gleichzeitig kann auf den Einsatz von Plastik für die Abdeckung verzichtet werden. Mathieu Ackermann ist mit dem Pilotprojekt zufrieden. „Die Ergebnisse zeigen, dass insolagrin unser Versprechen einlöst: gleicher Ertrag und gleiche Qualität der landwirtschaftlichen Produktion bei gleichzeitiger Produktion von erneuerbarer Energie auf derselben Fläche.“

Insolagrin reguliert die Lichtdurchlässigkeit: Wird das Licht an den Solarzellen vorbeigeleitet, kommt es dem Wachstum der Pflanzen zugute. Bei der optischen Fokussierung der Lichtstrahlen auf die Solarzellen dagegen wird elektrischer Strom erzeugt, die Anlage wird zu einem intelligenten Schattenspender.

An dem Pilotprojekt sind auch Agroscope – die Agrarforschungsanstalt des Bundes – und Romande Energie beteiligt. Es wird vom Bundesamt für Energie unterstützt. ce/stk