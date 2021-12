HYDROPHIL startet die Badezimmer Revolution!

Mit Crowdinvesting können Anlegerinnen ihr Weihnachtsgeld in eine saubere Zukunft investieren

Das Weihnachtsgeld in eine saubere und nachhaltige Zukunft investieren? Mit HYDROPHIL kein Problem, denn seit dem 9. Dezember ruft die Hamburger wasserneutral GmbH zu einer Badezimmer Revolution auf und startet mit ihrer Marke HYDROPHIL das erste Crowdinvesting. Anlegerinnen haben dabei die Möglichkeit, in nachhaltig und fair produzierte Zahnhygiene zu investieren und am Erfolg des Unternehmens teilzuhaben. Mit dem Crowdinvesting kann jeder investierende Badezimmer-Revolutionärin eine nachhaltige Zukunft miterschaffen und gleichzeitig von 7% Zinsen p.a. profitieren. Der Aktionszeitraum endet am 7. Januar 2022.

Die Badezimmer Revolution startet jetzt!

Bereits 139 Tonnen Plastik konnten durch die nachhaltigen Zahn- und Körperpflegeprodukte wie den Zahnbürsten aus nachwachsenden Rohstoffen oder der klimaneutralen Zahncreme von HYDROPHIL eingespart werden. Ein großer Erfolg, auf dem sich das Unternehmen jedoch nicht ausruht, sondern weiter Vollgas gibt und nun zur Revolution aufruft! Nicht auf den Straßen oder in Parlamenten, sondern in zehntausenden Badezimmern in ganz Europa. Am 09. Dezember um 18:30 Uhr startete die wasserneutral GmbH daher mit ihrem Crowdinvesting eine große Badezimmer Revolution. Christoph Laudon, Gründer der wasserneutral GmbH, dazu:

„Die Nachfrage nach unseren Produkten, und Nachhaltigkeit generell, ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Um an dieses Wachstum, auch europaweit, anzuschließen, möchten wir jetzt bestehende Aufträge vorfinanzieren und unser Sortiment der Dentalhygiene mit nachhaltigen Produktinnovationen weiter ausbauen. Zahnbürste für Zahnbürste wollen wir die Badezimmer erobern und unseren positiven Impact vergrößern.“

Gemeinsam Großes erreichen

Solch ein großes Vorhaben verwirklicht man am besten mit der vollen Power einer starken Gemeinschaft. Mit dem Kapital soll vor allen Dingen der Ausbau des Produktportfolios durch einige einzigartige Produktinnovationen vorangebracht werden. HYDROPHIL ist bislang in 28 europäischen Ländern erhältlich – auch das ist dem Hamburger Team jedoch nicht genug, sodass sie durch das Crowdinvesting in weitere Länder expandieren und die Badezimmer Revolution vor allen Dingen in Italien, den Nordics und Großbritannien erfolgreich machen möchten.

Eine Revolution, bei der alle Beteiligten nur gewinnen können: Anleger*innen können sich mit einem Investitionsbetrag ab 500 € beteiligen und profitieren anschließend wahlweise von einem Geldzins von 7 % p.a. oder einem Sachzins von 10,15 % p.a. sowie exklusiven Rabatten und Aktionen. Auf der Investment- und Finanzierungsplattform Invesdor kann direkt investiert werden – entweder, bis die Zielsumme von 1.999.500 € erreicht oder die Aktion am 7. Januar ausläuft. Die Laufzeit des Nachrangdarlehen beträgt fünf Jahre.

Weiter Informationen zum Crowdinvesting finden Sie hier

Quelle Anna Lubitz/ HYDROPHIL