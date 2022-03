Konflikte und Business gehen beinahe Hand in Hand. So spielt der Umgang mit Emotionen im Geschäftsalltag eine wichtige Rolle. Entwicklung entsteht durch Reibung und ein Konflikt birgt auch eine Chance. Wie das friedliche funktionieren kann, zeigen diese zwei Beispiele.

Was ist mein Anteil?

In einem Konflikt treffen zwei Meinungen aufeinander, und oftmals auch mehr als zwei Persönlichkeiten. Eine der großen Künste ist es, die Verantwortung nicht vom einen zum anderen zu schieben. Sehen Sie sich vielmehr an, was Ihr Anteil am Thema und der Diskrepanz ist. Gehen Sie alten Überzeugungen nach? Schauen Sie nach Innen, um herauszufinden, was Ihre Meinung ist und was Ihre Emotionen.

Perspektive wechseln

Aus den Augen des Gegenübers zu blicken und zu erkennen, was sein Anliegen ist, und was seine Emotionen sind, kann beider maßen heilsam sein. Das offen zu kommunizieren, kann ein wogen glättender Schlüssel für Sie werden.

Autor:

Mindset-Experte des Jahres 2022 Philipp Nägele unterstützt Unternehmer in Ihren unternehmerischen Fragen.

