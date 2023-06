Laumann glaubt an Einigung bei Klinikreform

Düsseldorf (dts Nachrichtenagentur) – NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) ist optimistisch, dass vor der Sommerpause eine Einigung in den Verhandlungen um die Krankenhaus-Reform erzielt wird. „Ich bin zuversichtlich, dass wir uns spätestens am 10. Juli in Berlin auf das Grundgerüst der Reform verständigen“, sagte Laumann der „Rheinischen Post“ (Freitagsausgabe).

„Es ist gut, dass wir bundesweit Leistungsgruppen nach NRW-Vorbild einführen.“ Das sei im Sinne der Patienten, „weil sie sich dann darauf verlassen können, dass die für eine gute Qualität erforderliche Struktur, Personal und Erfahrung in einem Krankenhaus vorhanden sind“. Zugleich forderte Laumann: „Wichtig ist, dass wir wissen, wie sich die Krankenhausreform auswirkt, bevor wir das Gesetz beschließen. Dafür brauchen wir vom Bund noch eine Modellrechnung.“



Foto: Karl-Josef Laumann, über dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts