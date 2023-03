Lufthansa fliegt wieder in der Gewinnzone

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Die Lufthansa macht wieder Gewinn. „In nur einem Jahr ist uns ein nie zuvor erreichter finanzieller Turnaround gelungen“, sagte Lufthansa-Chef Carsten Spohr am Freitag bei Vorlage der Jahreszahlen.

Mit einem operativen Gewinn von 1,5 Milliarden Euro habe die Lufthansa Group ein deutlich besseres Ergebnis erreicht als erwartet. Im Vorjahr waren noch 1,7 Milliarden Euro Verlust gemacht worden. Auch das Konzernergebnis lag mit 791 Millionen Euro wieder im grünen Bereich, nach -2,2 Milliarden Euro im Vorjahr. 2023 sei die Nachfrage nach Flugreisen „ungebrochen hoch“, sagte Spohr.

Die Lufthansa Group konnte nach eigenen Angaben ihren Umsatz im Geschäftsjahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr auf 32,8 Milliarden Euro nahezu verdoppeln (Vorjahr: 16,8 Milliarden Euro). Im vergangenen Jahr flogen wieder deutlich mehr Menschen mit den Airlines der Lufthansa Group als im Jahr 2021. Insgesamt konnten mit 102 Millionen Fluggästen mehr als doppelt so viele Passagiere an Bord begrüßt werden wie 2021 (Vorjahr: 47 Millionen), so die Lufthansa.



Foto: Lufthansa, über dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts