Nagelsmann laut Medienbericht bei den Bayern vor Rauswurf

München (dts Nachrichtenagentur) – Julian Nagelsmann steht laut eines Medienberichts unmittelbar vor dem Rauswurf als Trainer des FC Bayern München. Die „Bild“ berichtete am Donnerstagabend auf ihrer Internetseite, die Trennung erfolge mit „sofortiger Wirkung“.

Angeblich gebe es mit Thomas Tuchel auch schon einen Favoriten für die Nachfolge. Die Bayern hatten am Sonntag 1:2 in Leverkusen verloren und sind jetzt auf dem zweiten Tabellenplatz hinter Borussia Dortmund. Sport-Vorstand Hasan Salihamidžić hatte nach dem Spiel gesagt: „Das ist nicht das, was Bayern bedeutet. So wenig Antrieb, Mentalität, Zweikampfführung, Durchsetzungsvermögen, das habe ich so selten erlebt.“

Nagelsmann trainiert seit 2021 die Bayern, in der Saison 2021/22 holte er mit ihnen die Meisterschaft.



Foto: Julian Nagelsmann, über dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts