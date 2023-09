nhow Berlin als Kunst-Hotspot

Video-Performance auf Teil der Fassade zur Art Week Design- & Lifestylehotel wird erlebbares Kunstwerk

Das Musik- und Lifestyle-Hotel nhow Berlin ist bekannt für seinen kreativen und unkonventionellen Erlebnischarakter. Kunst, Musik, Vielfalt – all das verkörpert das nhow Berlin und begeistert seine Gäste immer wieder mit neuen, kreativen Ideen. Zur diesjährigen Berliner Art Week vom 13. bis 17. September verwandelt sich das Hotel in einen vibrierenden Begegnungs-Ort und wird Teil der künstlerischen Energie der Stadt.

In Zusammenarbeit mit Visore, einem interdisziplinären Kreativunternehmen aus Paris, wird der 15-minütige Kurzfilm „Das Leben als Performance-Bühne“ auf einen Teil des Gebäudes projiziert. Zuschauer können von der Oberbaumbrücke aus das Video optisch und akustisch auf sich wirken lassen. Danach kann während dieses Zeitraums im nhow Hotel bei Drinks and Dance der Abend weiter zelebriert werden. Die Übernachtungspreise beginnen bei 230 Euro für zwei Personen im Doppelzimmer inklusive Frühstück. Weitere Informationen finden sich unter https://www.nhow-hotels.com/de/nhow-berlin/.

Das Filmkonzept “Human Machines” beschreibt eine Welt, die vom rasanten technologischen Fortschritt angetrieben wird und in der der Menschheit eine neu zu definierende Rolle droht.

Dabei wird eine tiefe Urangst des modernen Menschen beschrieben: die quälende Furcht, überflüssig zu werden. Der Film transzendiert die konventionelle Denkweise über Technologien, die uns ersetzen, und konzentriert sich stattdessen auf das tiefe Unbehagen, dass andere Menschen unsere Rolle einnehmen könnten. Die Umsetzung erfolgt durch den Choreografen Sohrab Chitan in einer außergewöhnlichen Performance mit acht auf Instagram und TikTok reichweitenstarken Tänzern, unter anderem Paolo Busti, Gonzalo Alonso und Anne Fotso. Durch die Verschmelzung von vier Akten beginnt der Film mit der Erkundung der Großstadt und ihres schnellen Lebens und endet im letzten Akt mit einer intensiven Reflexion über den Zustand des Menschen. Der in Madrid produzierte Film feiert im nhow Berlin seine Premiere und wird an den Art Week-Tagen stündlich von 19 bis 22 Uhr aufgeführt.

Das Hotel ist bekannt für seine einzigartige Kombination aus Musik, Design und Kultur und bietet somit den idealen Rahmen für diese Veranstaltung. Die Innengestaltung des hippen Musik- und Lifestyle-Hotels mit 304 Zimmern und Suiten trägt die Handschrift von Stardesigner Karim Rashi und ist in einem funkigen Stil aus grellen Farben im Stil der 1960er- und 1970er- Jahre gestaltet. Als absolute Besonderheit bietet das nhow Berlin seinen Gästen professionelle Tonstudios und den ikonischen Gitarren-Room-Service. Zwanglose Konzerte wie die „nhow music night“, eine Plattform für Musiker und Bands, um ihre Musik an einem exklusiven Ort zu promoten und Club-Events schaffen den perfekten Rahmen und ein Ventil für Kreativität. Hinzu kommen wechselnde musikalische Live-Performances – das perfekte Warm-up für den Abend oder eine Abkühlung nach einem aufregenden Tag.

Das Hotel liegt im Berliner Szene-Viertel Friedrichshain direkt an der Spree am ehemaligen Osthafen und bietet einen atemberaubenden Ausblick auf die berühmte Oberbaumbrücke. Bar und Restaurant servieren eine verspielte Variante internationaler Cocktails und Gerichte, wie etwa den kultigen rosa Kebab.

Trailer zum Film „Human Machines

Bild © NH Hotel Group part of Minor

Quelle STROMBERGER PR GmbH