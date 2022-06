1,3 Millionen Euro Wachstumskapital in weniger als zwölf Stunden: Crowdinvesting-Pionier OneCrowd schließt Eigenfunding in Rekordzeit ab

Nach erfolgreichem Abschluss der Finanzierungsrunde nehmen die Crowdinvesting-Plattform Seedmatch und ihre Schwesterplattformen Kurs auf die Internationalisierung

Die OneCrowd, das Unternehmen hinter den drei Crowdinvesting-Plattformen Seedmatch, Econeers und Mezzany, hat ihre Finanzierungsrunde in Rekordzeit abgeschlossen. Das Maximalvolumen von 1,3 Millionen Euro wurde innerhalb von knapp zwölf Stunden eingesammelt. Am 09. Juni um 23.56 Uhr war das Fundingziel geschafft – schneller erreichte noch kein anderes Funding in der mehr als zehnjährigen Historie der OneCrowd-Plattformen sein Finanzierungsziel. 673 Crowdinvestoren zeichneten die Anleihe mit festem Zins von 6,25 Prozent p. a. und Erfolgsbeteiligung. Sie nehmen nun an der Entwicklung des Unternehmens teil und sind am Gewinn sowie an einem möglichen Börsengang oder Exit beteiligt.

„Wir sind überwältigt vom großen Anlegerinteresse, dem Zuspruch und der Unterstützung, die wir erfahren haben”, sagt OneCrowd-Geschäftsführer Johannes Ranscht. „Die Crowd hat ihre Power erneut eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Dieser Erfolg macht uns stolz und gibt uns Rückenwind, um unseren Wachstumskurs weiter voranzutreiben und unsere strategischen Ziele zu verwirklichen.” Bisher konnte die OneCrowd in mehr als 220 Finanzierungsrunden mithilfe ihrer knapp 100.000 Nutzer schon fast 100 Millionen Euro Wachstumskapital an Unternehmen vermitteln und verzeichnet Jahr für Jahr eine Steigerung des Finanzierungsvolumens im zweistelligen Prozentbereich. Dank des akquirierten Kapitals hat das Unternehmen aus Dresden nun Großes vor: Internationalisierung und Portfolio-Erweiterung sind die entscheidenden Schlagworte.

OneCrowd-Geschäftsführer Johannes Ranscht: „Wir wollen uns zu einem der drei führenden Crowdinvesting-Anbieter in Europa weiterentwickeln”

„Schon jetzt sind wir der größte Anbieter in Deutschland, der in allen drei Bereichen des Crowdinvestings – Unternehmen, nachhaltige Projekte sowie Immobilien – aktiv ist. Unser Ziel ist es nun, uns zu einem der drei führenden Anbieter europaweit zu entwickeln”, erklärt Johannes Ranscht. Im vergangenen Jahr gab es eine wichtige rechtliche Weichenstellung, die Crowdinvesting-Plattformen die Internationalisierung erleichtert. Mit der European Crowdfunding Service Provider (ECSP) Verordnung wurde der einst fragmentierte europäische Crowdinvesting-Markt harmonisiert. „Diese Chance wollen wir nutzen und künftig Projekte ausländischer Unternehmen auf unseren Plattformen anbieten sowie internationale Investoren ansprechen. Wir rechnen mit einer dynamischen Marktentwicklung in den nächsten Jahren. Für das Jahr 2025 prognostizieren Experten fürs Crowdinvesting europaweit bereits ein Transaktionsvolumen von 3,1 Milliarden Euro.”

Doch nicht nur geografisch wird die OneCrowd ihren Fokus erweitern – auch das Portfolio an Finanzierungsmodellen wird weiteren Zuwachs erhalten. Bereits jetzt bietet die OneCrowd Vermögensanlagen in Form von Nachrangdarlehen sowie Wertpapier-Emissionen über Anleihen oder Aktien an. „Unser Ziel ist es, für jede Unternehmensphase – vom innovativen Startup über etablierte Wachstumsunternehmen bis hin zum Mittelständler – die passenden Finanzierungslösungen anzubieten. Daher wollen wir unser Portfolio kontinuierlich erweitern, zum Beispiel um digitale Wertpapiere. Gleichzeitig erschließen wir damit für die Crowd neue Investmentmodelle, die einen selbstbestimmten und kostengünstigen Aufbau eines individuellen Portfolios für jedermann schon mit kleinen Beträgen ermöglichen”, so Johannes Ranscht weiter.

