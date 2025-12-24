Mittwoch, Dezember 24, 2025
Opernsängerin Ortrun Wenkel mit 83 Jahren gestorben

Hirschberg-Leutershausen (dts Nachrichtenagentur) – Die Opernsängerin Ortrun Wenkel ist im Alter von 83 Jahren gestorben.

Wie der „Mannheimer Morgen“ berichtet, erlag die Altistin bereits am Sonntag einer kurzen, aber schweren Krankheit. Dies sei von Familienangehörigen bestätigt worden, sie sei „friedlich eingeschlafen“, hieß es.

Wenkel galt seit ihrer Darstellung der Erda im Bayreuther „Jahrhundertring“ (1976-1980) als eine der bedeutendsten Opern- und Konzertsängerinnen des 20. Jahrhunderts in dieser Stimmlage. Sie trat in den bedeutendsten Opernhäusern der Welt auf, unter anderem in der Deutschen Oper Berlin, der Opéra Garnier Paris, in der Mailänder Scala, der Royal Opera London oder in den Opernhäusern in München, Zürich, Genf, Lissabon, Rom, Venedig, Prag und Buenos Aires.

