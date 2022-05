Am 1. Juni 2022 eröffnet die orangery Coworking GmbH ihren sechsten Coworking Space. Die neue Location entsteht in dem ehemaligen Gebäude der solidarischen Konsumgenossenschaft an der Prinzenstraße in Solingen/Ohligs. Damit verfolgt Dominik Groenen – Gründer und CEO der orangery – weiterhin das Ziel, Coworking Spaces außerhalb der Großstädte aufzubauen.

Der Solinger Standort wird mit 3000m2 die bisher größte Location der orangery Coworking GmbH.

Neben den üblichen Einzelbüros, Flex Desks und Meetingräumen befinden sich auch ein Fitnessbereich, eine Sauna und ein Restaurant in dem Gebäude an der Prinzenstraße. Die orangery Coworking GmbH versucht mit all ihren Standorten ein inspirierendes und stilvolles Arbeitsumfeld zu schaffen, diese Tradition soll nun auch in Solingen fortgeführt werden. Zudem ermöglicht der Rundumservice den Coworkern einen entspannten Arbeitsalltag.

Vom Kaffee, über die Büromöbel, bis hin zum Drucker und Lounge-Areas ist alles vorhanden. Noch vor der Eröffnung am 1. Juni 2022 haben Interessierte die Möglichkeit, sich die neue Location im rahmen von Open Days anzuschauen. Weitere Details hierzu sind auf den Kanälen der orangery zu finden (Instagram: orangery_coworking).

Die orangery Coworking GmbH will die klassische Bürovermietung revolutionieren und baut Coworking Spaces in Secondary Cities auf. Ziel ist es, das Arbeiten in Städten mit bis zu 300.000 Einwohnern attraktiver zu gestalten, um der Abwanderungsquote von jungen Absolvierenden, StartUps, Freelancern, aber auch ansässigen Unternehmen in Großstädte entgegenzuwirken.

Bei dieser Mission wird die orangery Coworking GmbH von Mirko Novakovic als Investor unterstützt. Die orangery bietet die Möglichkeit, flexibel und unkompliziert einen Arbeitsplatz anzumieten. Vom Arbeiten in einem privaten Büro, Schreibtischen im Open Space, Meetingräumen, bis hin zu Konferenzen mit Geschäftspartnern, ist das Passende dabei. Zusätzlich kann der Loungebereich in gemütlicher Atmosphäre produktiv oder zum Vernetzen mit anderen Coworkern aus verschiedenen Branchen genutzt werden.

Weitere Informationen finden Sie hier

Quelle orangery Coworking GmbH