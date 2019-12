Statt Weihnachtsgeschenke: pakadoo pflanzt 100 Bäume

pakadoo verzichtet auf Weihnachtsgeschenke und lässt stattdessen 100 Bäume in Deutschland pflanzen. Partner bei dieser Aktion ist PLANT-MY-TREE, ein Unternehmen, das auf eigenen Flächen aufforstet.

Mit der gebündelten Zustellung von privaten Paketen beim Arbeitgeber, die der Service von pakadoo ermöglicht, werden unnötige Fahrten für Zustelldienste vermieden und so der CO2-Austoß reduziert. „Es lag daher für uns nahe, eine Alternative zu Weihnachtsgeschenken zu suchen, die dasselbe Ziel verfolgt“, erklärt Markus Ziegler. Fündig geworden ist der Gründer und Geschäftsführer von pakadoo bei PLANT-MY-TREE. Das Unternehmen führt Erstaufforstungsprojekte auf eigenen Flächen in Deutschland durch, die zuvor anderweitig genutzt wurden – stets in enger Zusammenarbeit mit den lokalen Forstbehörden.

So sollen langfristige CO2-Kompensierung und damit nachhaltiger Umwelt- und Klimaschutz erreicht werden. Nachhaltige Baumpflanzungen auf den eigenen Flächen sowie geplante Projekt-Laufzeiten von mindestens 99 Jahren, in denen keine Abholzung oder wirtschaftliche Nutzung erfolgen soll, unterstreichen die langfristigen Klimaschutz-Ziele von PLANT-MY-TREE. Ziegler: „Rund 160.000 Bäume hat das Unternehmen bereits gepflanzt – nun kommen 100 weitere von pakadoo dazu. Es sind diese kleinen Schritte, die wir alle tun müssen, um unsere Umwelt zu schonen und für die nächsten Generationen lebenswert zu erhalten.“

Quelle Sympra GmbH/pakadoo GmbH