Papst soll am Samstag aus Krankenhaus entlassen werden

Vatikanstadt (dts Nachrichtenagentur) – Papst Franziskus soll am Samstag aus dem Krankenhaus entlassen werden. „Es wird erwartet, dass Papst Franziskus bei der Eucharistiefeier am Palmsonntag, der Passion des Herrn, auf dem Petersplatz anwesend sein wird, da er morgen das Krankenhaus verlassen wird“, teilte der Direktor des Presseamtes des Heiligen Stuhls, Matteo Bruni, am Freitag mit.

„Der gestrige Tag ist gut verlaufen, mit einem normalen klinischen Verlauf.“ Papst Franziskus hatte sich am Mittwochnachmittag für „einige vorher geplante Kontrolluntersuchungen“ in die nördlich des Vatikans gelegene Gemelli-Klinik begeben. Grund dafür war eine Atemwegsinfektion.



Foto: Kuppel des Petersdom am Vatikan, über dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts