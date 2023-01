Raoul Plickat gehört zu den bedeutendsten Marketern der Welt – um genau zu sein, zu den 17 besten.

Seine Beschäftigung und Leidenschaft ist das Marketing. Vor allem kümmert sich Plickat um die Vermarktung und Positionierung der großen Namen Deutschlands. Zu seinen Kunden gehören unter anderem Modedesigner Philipp Plein und der ehemalige Fitnesstrainer Karl Ess.

Am letzten Samstag, den 07.01.2023, veranstaltete Raoul Plickat eine große Party in Dubai und lud die gesamte Online-Marketing-Elite dazu ein. Die sogenannte Creator Night startete um 16.30 Uhr und endete mitten in der Nacht um drei Uhr. Der Ort, an dem gefeiert wurde, bestand aus zwei Stockwerken, einschließlich des Rooftops, zwei Restaurants und einem Nachtclub im Taj Hotel Dubai.

Ein unvergessliches Event

Bei dem Event waren namhafte DJs anwesend. Das Line-up bestand aus Nico de Andrea, Philipp Straub, Lemurian, Borisway und Omer Gigi. Ein weiteres Highlight des Abends war die Cheeseburger-Pyramide, an der sich alle Gäste bedienen durften. Verschiedene Getränke und weitere Buffets wurden zusätzlich bereitgestellt. Die Location umfasste an dem Abend über 600 Gäste. Um Gast bei der Veranstaltung zu sein, musste man sich vorab online anmelden. Sobald man Teil der exklusiven Gästeliste war, war alles andere an dem Abend kostenfrei. Das Konzept der Veranstaltung wurde auf Basis der Serie „Dark“ kreiert.

Weiterhin wurde an dem Abend nicht nur getanzt, getrunken und gegessen. Das gesamte Event war eine Art von Kunst. Alle 15 Minuten gab es eine kleine Überraschung, indem etwas Unerwartetes passierte. Eine andere Besonderheit boten die verschiedenfarbigen Schlüssel, die man im Laufe des Abends sammeln und untereinander tauschen konnte. Am Ende des Abends hat jeder dieser Schlüssel eine Tür geöffnet, hinter der man eine besondere und hoch limitierte Kreation finden konnte. Denn Kreationen waren schließlich genau das, was die gesamte Nacht ausgemacht und der Veranstaltung ihren Namen verliehen hat.

Gründer verschiedener Unternehmen

Raoul Plickat veranstaltet nicht nur außergewöhnliche Events wie diese mit seiner Firma marketing.MBA. Er ist ebenfalls Gründer der CopeCart GmbH. Die Firma widmet sich der Verwaltung von Verkäufen physischer und digitaler Produkte sowie Dienstleistungen. CopeCart ist weiterhin zuständig für die Automatisierung des Rechnungsversandes der verkauften Produkte und die Bezahlung der Rechnungen. Auch verhilft das Unternehmen zu steigernden Umsätzen. Genutzt werden kann CopeCart von allen möglichen Unternehmen sowie Shopbetreibern, Influencern, Affiliates und vielen mehr.

Vor zehn Jahren wurde die MBA.Group von Plickat gegründet. Seitdem wächst nicht nur seine Leistung, sondern auch sein Ansehen. Im Jahr 2014 – zwei Jahre nach der MBA-Gründung – wurde der Name Raoul Plickat weltweit bekannt. Grund dafür waren die herausragenden und unvergleichlichen Ergebnisse, die er erzielen konnte. Plickat war einer der Ersten, der Branding-Videokampagnen mit Direktmarketing-Taktiken in Social-Media-Kampagnen kombinierte.

Nicht nur seine Herangehensweise, auch die Mentalität wird von seinen Kunden sehr geschätzt. Im Jahr 2020 kam es dann zu der Gründung von Marketing.MBA, das Unternehmen, unter dessen Namen das Dubai-Event stattgefunden hat. Dieses verantwortet sich auch sozial, indem es regelmäßig Spendenaktionen durchführt. Insgesamt entwickelt Raoul Plickat mit seinem Team von Marketing.MBA außergewöhnliche und lohnenswerte Marketingstrategien.

Daneben widmet sich die Firma der Realisierung von Verkaufsprozessen, der Ausbildung von Marketingexperten und -teams und der Optimierung digitaler Akquisitionskanäle.

