Raphaël Guerreiro geht zu Bayern München

München (dts Nachrichtenagentur) – Der FC Bayern München hat Raphaël Guerreiro verpflichtet. Der portugiesische Nationalspieler unterschrieb beim Rekordmeister einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026, wie der Verein am Freitag mitteilte.

„Als der Anruf vom FC Bayern kam, war meine Entscheidung schnell getroffen“, ließ sich der Spieler zitieren. Seinen Schritt begründete er auch mit einer hohen Wertschätzung für Trainer Thomas Tuchel. „Ich bin ein Spieler, der immer gerne den Ball hat – es geht darum, das Spiel zu dominieren, und ich möchte Chancen kreieren“, fügte er hinzu. Jan-Christian Dreesen, Vorstandsvorsitzender des FC Bayern, lobte unterdessen Guerreiros Konstanz.

„Er ist vielseitig einsetzbar und international erfahren, passt sowohl charakterlich als auch sportlich ausgezeichnet ins Team“, so Dreesen. Guerreiro spielte zuletzt für Borussia Dortmund, wo sein Vertrag in diesem Sommer auslief. In seinen sieben Jahren im Ruhrgebiet gewann er mit dem BVB zweimal den DFB-Pokal, 2017 unter Tuchel als Trainer. Mit der portugiesischen Nationalmannschaft konnte er 2016 den Gewinn der Europameisterschaft feiern.



Foto: Raphaël Guerreiro (BVB), über dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts