Sich bewusst, ausgewogen und nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen zu ernähren, fällt vielen Menschen im oftmals stressigen Alltag schwer. Saturo hat hier die Lösung: Das Start-up bietet mit Trinkmahlzeiten, Riegeln und Mahlzeitenpulvern Komplettnahrung mit allem, was der Körper braucht. Für ihre nächste Innovation – dem Launch von personalisiertem Complete Food, mit dem die Ernährung noch weiter optimiert werden kann – startet das Team um Gründer Joerg Hauke und Hannes Feistenauer nun ihre erste Crowdinvesting-Kampagne auf seedmatch.de/saturo. Angestrebtes Ziel: Bis zum 23. Mai €500.000 einzusammeln.

Mit ihrem neuesten Vorhaben geht Saturo damit noch einen Schritt weiter – von Complete Food für alle hin zu individuellen und auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnittenen Mahlzeiten.

Damit wird ein Meilenstein in der Complete Food Branche erreicht. Möglich macht das eine Empfehlungsengine die anhand der Beantwortung eines detaillierten Fragebogens, auf Basis neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse das perfekte Mahlzeiten-Pulver zusammenstellt.

Persönliche Ziele – egal ob Muskelaufbau, eine grundsätzlich gesündere Ernährung oder Gewichtszu oder – abnahme – werden so effizienter erreicht. Je nach Bedarf sind die Produkte dabei vegan, proteinreich und zuckerfrei. In Zukunft ist auch geplant, die Empfehlungsengine um optionale Blut- und Gentests für zuhause zu erweitern.

Mit dem geplanten Crowdinvesting bietet Saturo ihrem bestehenden Kundenstamm aber auch allen anderen Interessenten die Möglichkeit, einen entscheidenden Beitrag zur weiteren Entwicklung zu leisten, die Zukunft des Essens mitzugestalten und am weiteren Unternehmenserfolg zu partizipieren. In Zusammenarbeit mit Seedmatch, Deutschlands erster Plattform für Unternehmens-Crowdinvesting, können Kleinanleger aus Deutschland bereits ab €250 online und gebührenfrei in innovative Unternehmen wie Saturo investieren.

2017 von Hannes Feistenauer und Joerg Hauke gegründet, steht Saturo für gesunde und innovative Komplettnahrung in Form fertiger Trinkmahlzeiten, Pulvern und Riegeln, die den Körper mit allen essenziellen Nährstoffen in ausgewogener Kombination versorgt: hochwertige Proteine, komplexe Kohlenhydrate, Vitamine und Mineralstoffe, gesunde Fette und Ballaststoffe. Ein Konzept, dass auch die Biogena Group überzeugt hat und kürzlich in Saturo investieren ließ.

Als erfahrener Kapitalgeber und führender Player im Bereich der Mikronährstoffe, unterstützt das börsennotierte Unternehmen sowohl mit jahrelanger Expertise als auch mit ihrem 30-köpfigen Team aus Ernährungswissenschaftler:innen, Mediziner:innen und Lebensmitteltechnolog:innen.

Quelle Stilgeflüster GmbH