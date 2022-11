It´s Black Friday again!

Perfektes Timing, um unsere Weihnachtspräsente zu besorgen. Dieses Jahr nutzen wir den schwarzen Freitag für ein Geschenk der besonderen Art – den nachhaltigen, plastikfreien und langlebigen Rasierer von SHAVENT in der Limited Edition „Diamond Like Carbon“. Ob für den lieben Vater, den Partner oder die beste Freundin – der SHAVENT Rasierer ist unisex, zeitlos und sehr elegant. Der flexible Schwingkopf ermöglicht eine sanfte und gründliche Rasur jeder Körperpartie und das schlichte, edle Design passt in Kombination mit dem stilvollen Fuß perfekt in jedes Badezimmer.

Schwarz hat noch nie so gut ausgesehen.

Der SHAVENT Rasierer ist aber nicht nur gut für uns, sondern auch gut für die Natur. Er ist aus langlebigem, hochwertig verarbeitetem Metall und kommt mit plastikfreien Standard-Rasierklingen. Es können aber ebenfalls Rasierklingen anderer Marken eingesetzt werden. Damit ist der SHAVENT ein absoluter Gewinn für unsere Haut, für die Umwelt und vor allem für unseren Geldbeutel.

Es geht sogar noch besser.

Der SHAVENT ist für jedermann und jedefrau der ideale Rasierer. Die ergonomischen Kurven passen sich optimal an alle Körperstellen an. Ob im Gesicht, an den Beinen oder unter den Armen – der SHAVENT gleitet sicher und sanft über die Haut und hinterlässt ein glattes und angenehm weiches Gefühl.

SHAVENT. Mit viel Sorgfalt und Liebe in Handarbeit hergestellt.

Die Limited Edition „Diamond Like Carbon“ ist ab sofort exklusiv unter diesem Link zur Vorbestellung erhältlich und kostet 159 €. Von 25.11. bis 05.12. ist sie dann regulär auf der Website zu kaufen.

(Wo)Men In Black – das perfekte Geschenk für die Festtage von SHAVENT

Quelle Sonja Berger – Public Relations