ShowHeroes startet interaktive Video-Werbeformate Expander und Widescreen

ShowHeroes, ein führender globaler, unabhängiger Anbieter von digitalen Videolösungen für Advertiser und Publisher, bringt mit „Widescreen“ und „Expander“ ab sofort zwei völlig neuartige, interaktive Werbeformate auf den Markt. Das erklärte Ziel: Die Grenzen der Kreativität in der Videowerbung werden konsequent erweitert und die User Experience auf ein neues Level gehoben.

Mit den beiden neuen, nicht-intrusiven und kontextbezogenen Videoanzeigen erweitert ShowHeroes sein Angebot an interaktiven und kreativen Werbeformaten, die ein aktives Engagement der Nutzer:innen generieren. Beide Formate starten dazu mit einer 5- bis 10-sekündigen Videoschleife, die die Blicke der Nutzer:innen auf sich zieht – doch erst bei einem Klick auf die Anzeige startet das komplette Werbeerlebnis:

• Widescreen ist die neue Videoanzeige für maximale Aufmerksamkeit, der optionale grafische Elemente als Overlay hinzugefügt werden. Dieses Format ermöglicht maßgeschneiderte Werbung und garantiert einen hohen Wiedererkennungswert der Marke in Verbindung mit einem positiven Werbeerlebnis.



• Expander entfaltet sich beim Anklicken zu einer vollwertigen Microsite. Es stehen mehrere Click-Outs und Abschnitte mit Text, Bildmaterial und Videos zur Verfügung. Mit noch mehr Markeninteraktion bietet dieses Format eine noch höhere Verweildauer – interne Studien zeigen schon jetzt eine durchschnittliche Interaktionszeit von 18 Sekunden.



• Zum erfolgreichen Einsatz der neuen Werbeformate bietet der Videospezialist über ShowHeroes Studios zudem eine kreative Beratung und Produktion. So werden die ShowHeroes-Kund:innen bei der schnellen Entwicklung und Einführung hoch innovativer Kampagnen unterstützt, die überzeugende Interaktionsraten erzielen.

Die Einführung dieser neuen ShowHeroes-Werbeformate kommt genau passend zum rasanten Wachstum in der digitalen Videowerbung. Allein in diesem Jahr hat der digitale Werbebereich einen Anteil von 55,5 Prozent an den weltweiten Werbeausgaben erreicht. Video ist dabei mit einem Plus von 23,4 Prozent in 2022 das Segment mit dem größten Wachstum und somit der wichtigste Treiber (Quelle: dentsu Global Ad Spend Forecast).

„In zunehmend wettbewerbsintensiven Märkten ist es für Marken unerlässlich, sich von der Masse abzuheben und ihre Zielgruppe mit herausragenden Kampagnen und Kreativleistungen zu erreichen – insbesondere in der Welt der Videos“, so Bastian Döring, Global Director Sales bei ShowHeroes. „Die Säulen des digitalen Werbeerfolgs sind Relevanz und Kreativität – Bereiche, in denen sich ShowHeroes immer wieder auszeichnet.

Mit unserer erstklassigen semantischen Engine sind wir in der Lage, die relevantesten Platzierungsmöglichkeiten für die Werbebotschaft in unserem Premium-Publisher-Netzwerk zu finden und gleichzeitig die Nutzer:innen mit interaktiven und hochkreativen Formaten wie Widescreen und Expander zu begeistern. Das Geheimrezept unserer neuen aktivierenden Werbeformate ist die konzeptionelle Arbeit, die wir anbieten. Wenn wir den Unterhaltungsfaktor von Video mit dem interaktiven Spektrum des Digitalen auf kreative Weise kombinieren, entfaltet sich das volle Potenzial, um sich erfolgreich als Marke zu positionieren.“

Die Outdoor-Schuhmarke Merrell hat bereits erfolgreiche Kampagnen mit den neuen Videoformaten von ShowHeroes durchgeführt. Adam Svensson, Marketing Manager Nordics bei Merrell, berichtet: „Der Expander ist ein großartiges Werbeformat, um die Aufmerksamkeit der Konsument:innen zu erregen und sie dann nahtlos von der ursprünglichen Anzeige auf eine Microsite weiterzuleiten, auf der wir unsere Marke auf kreative und effektive Weise in Szene setzen können. Das Format lässt sich dafür sehr einfach anpassen und bietet zahlreiche kreative Möglichkeiten. Der Prozess mit ShowHeroes war von Anfang bis Ende vorbildlich.“

Die Video-Werbeformate Widescreen und Expander wurden ursprünglich in Skandinavien entwickelt. Nach überzeugenden Ergebnissen für die ShowHeroes-Kund:innen werden die neuen Formate nun in weiteren europäischen Märkten eingeführt.

Quelle FAKTOR 3/ CMO ShowHeroes Group