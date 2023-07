swiDOC und Bexio kooperieren und schützen somit mehr als 60.000 Unternehmen vor Systemausfällen

Wegweisende Kooperation zwischen den Schweizer Spezialisten swiDOC und der bexio AG: Digitale Revolution der Buchhaltung und Archivierung in KMU

Der Spezialsoftwareanbieter swiDOC geht eine enge Kooperation mit dem ebenfalls in der Schweiz ansässigen Anbieter von Buchhaltungssoftware bexio AG ein. Die gemeinsame Vision der Partner ist das vollständig papierlose Büro, das gleichzeitig höchsten Sicherheits- und Integritätsansprüchen gerecht wird. Beide Unternehmen bringen ihr fundiertes Know-how in die Partnerschaft ein – und ergänzen sich in einem echten Win-Win-Szenario. swiDOC verfügt über eine umfassende Expertise im Bereich Integritätsschutz. Speziell die Archivierung von geschäftsrelevanten Dokumenten wird im Unternehmensalltag eine wichtige Rolle spielen.

100 Prozent Datenschutz dank Schweizer Rechenzentrum

Mit swiDOC lassen mittelständische Unternehmen die Papierberge hinter sich und setzen die digitale Datenarchivierung in der Cloud rechtskonform und fälschungssicher um. Geschäftsdokumente können in allen Formaten gescannt und im digitalen Archiv abgelegt werden. Dort sind sie von überall und über jedes Endgerät abrufbar. Die Software berücksichtigt gesetzliche Aufbewahrungsfristen und macht Veränderungen und Zugriffe auf die Dokumente nachvollziehbar. Das zuständige Rechenzentrum ist nach ISO 27001 zertifiziert und befindet sich in der Schweiz.

Im Zuge der nun beschlossenen Kooperation wird swiDOC in den bexio Marketplace integriert. Damit profitieren bexio Kundinnen und Kunden von einer direkten Schnittstelle zwischen swiDOC und ihrem bexio Account. Langfristig soll die Anzahl der synchronisierbaren Dokumententypen weiter ausgebaut werden.

swiDOC und bexio geben die passende Antwort auf eine der zentralen Fragen: Wohin nur mit all den Aufzeichnungen?

Grundsätzlich gelten für die Aufbewahrung digitaler Unterlagen die gleichen Regeln wie für Papierakten. Eine Aufbewahrungsfrist von zehn Jahren gilt beispielsweise für Jahresabschlüsse, Inventare, Lageberichte, Eröffnungsbilanzen sowie für Buchungsbelege und Rechnungen. Eine Aufbewahrungsfrist von sechs Jahren greift für empfangene Handels- oder Geschäftsbriefe, Wiedergaben abgesandter Handels- oder Geschäftsbriefe und sonstige Unterlagen, soweit sie für die Steuererklärungen von Bedeutung sind.

Klassische Unternehmenssoftware ist aus einem zentralen Grund als sicherer Aufbewahrungsort ungeeignet: Die operativen Daten sind nicht konsequent von den Archivdaten getrennt. Im Falle eines Cyber-Angriffs, der leider auch für mittelständische Unternehmen häufiger zur Bedrohung wird, fehlt das strikt getrennte Archiv für eine zuverlässige Wiederherstellung der Daten. In einem solchen Fall wären die Unternehmen handlungsunfähig. Gefordert ist daher ein reines Datenarchiv ohne operative Funktionen – wie swiDOC.

Felix Giezendanner, Head of Partner Management & Ecosystem bei bexio AG:

„Durch die Zusammenarbeit mit swiDOC möchten wir unseren Kundinnen und Kunden ermöglichen, Buchhaltungsdokumente wie Kreditoren- und Debitorenrechnungen automatisiert aus bexio zu extrahieren und langfristig gesetzeskonform zu archivieren. Dank dieser digitalen Aufbewahrung sorgen wir für eine ebenso effiziente wie rechtskonforme Archivierung aller geschäftsrelevanten Dokumente.“

Thomas Hepp, Key Account bei swiDOC:

„Wir freuen uns sehr über die Kooperation mit bexio und das auf diese Weise dokumentierte Vertrauen in die Leistungskraft unserer Software. Aus Kundensicht ist gerade die Aufnahme in den bexio Marketplace ein echter Mehrwert – direkter, bequemer und zugleich sicherer geht es nicht.“

Bildquelle swiDOC

Quelle BETTERTRUST GmbH