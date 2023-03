Tegel Projekt GmbH mit neuer Doppelspitze

Frank Wolters erweitert die Geschäftsführung

Die Tegel Projekt GmbH wird wieder von einer Doppelspitze geführt. Frank Wolters, bisheriger Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Paderborn, leitet ab April 2023 gemeinsam mit Gudrun Sack das landeseigene Unternehmen. Das hatte der Aufsichtsrat im Dezember 2022 einstimmig beschlossen.

Zum 1. April 2023 nimmt Frank Wolters seine Tätigkeit als kaufmännischer Geschäftsführer der Tegel Projekt GmbH an der Seite von Gudrun Sack auf. Die Schwerpunkte seiner Arbeit werden unter anderem in den Bereichen Marketing, Immobilien, Digitalisierung und Finanzen liegen. Seit dem Weggang von Prof. Dr. Philipp Bouteiller Ende März 2022 hatte die Architektin Gudrun Sack die Geschäftsführung allein inne.

In seiner sechsjährigen Tätigkeit an der Spitze der städtischen Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn hatte Frank Wolters im Zuge einer Restrukturierung wichtige Impulse für die positive Entwicklung Paderborns gesetzt und insbesondere Themen wie Innovation, Digitalisierung und Nachhaltigkeit für den Wirtschaftsstandort Paderborn vorangetrieben. Als alleiniger Geschäftsführer verantwortete er seit 2018 zusätzlich den Ausbau des Technologieparks Paderborn und die Planung eines neuen Technologiequartiers als Innovationsstandort.

Wolters ist in zahlreichen Beiräten und Gremien aktiv: Unter anderem als Mitglied der Founders Foundation (Bertelsmann Stiftung), als Vertreter des Bundesverbandes der Innovations- und Technologiezentren (BVIZ) sowie als Mitglied in dem Deutschen Verband der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaften NRW (DVWE). Darüber hinaus hat er von 2014 bis 2018 an der internationalen Berufsakademie IBA in Köln im Bereich „Standortfaktoren und Stadtentwicklung im englischsprachigen Raum“ gelehrt.

Bei der Tegel Projekt GmbH will Wolters seinen Fokus gezielt auf das Ansiedlungsmanagement sowie die Weiterentwicklung digitaler Strukturen und intelligenter Wertschöpfungsketten legen. Ebenso zügig sollen die Voraussetzungen für den Einzug der Hochschule für Technik geschaffen werden. In der Förderung von Forschung und Lehre sieht Wolters eine wichtige Grundlage, um die Entwicklung von Berlin TXL auf die nächste Stufe zu heben.

Frank Wolters, Geograph, Bauingenieur (M.A.) und ab 1. April 2023 Geschäftsführer der Tegel Projekt GmbH: „Die Entwicklung von Berlin TXL als innovativsten Stadtteil Europas gemeinsam mit einem engagierten Team mitzugestalten, ist Herausforderung und Ehre zugleich. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Wirtschaft, Wissenschaft und Politik, um das immense Potential dieses Standortes voll auszuschöpfen.“

Gudrun Sack, Geschäftsführerin der Tegel Projekt GmbH: „Mit seiner langjährigen Expertise im erfolgreichen Ausbau von Innovationsstandorten wird Frank Wolters wertvolle Impulse setzen können. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit ihm eine neue Dynamik für die Urban Tech Republic anzustoßen.“

Christian Gaebler, Staatssekretär für Bauen und Wohnen sowie Vorsitzender des Aufsichtsrats der Tegel Projekt GmbH: „Nach einem umfangreichen Auswahlverfahren sind wir hoch erfreut, dass wir mit Frank Wolters einen erfahrenen Geschäftsführer mit beachtlicher Erfolgsbilanz gewinnen konnten, der die Vermarktung und Positionierung von Berlin TXL weiter vorantreiben wird. Mit Gudrun Sack und Frank Wolters haben wir nun wieder ein starkes Geschäftsführungsduo an der Spitze der Tegel Projekt GmbH.“

Foto: Frank Wolters

Quelle:Tegel Projekt GmbH