US-Börsen legen kräftig zu – Chiphersteller vorn

New York (dts Nachrichtenagentur) – Die US-Börsen haben am Mittwoch kräftig zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 32.718 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 1,0 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.

Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 4.028 Punkten 1,4 Prozent im Plus. Die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 11.926 Punkten 1,8 Prozent stärker. Fast alle im Dow aufgeführten Werte konnten bis kurz vor Handelsschluss zulegen, einzig die Papiere von Merck und United Health verloren. Wachstumstreiber waren insbesondere die Aktien von Chipherstellern.

Besonders kräftig konnte die Intel-Aktien zulegen (plus sieben Prozent). Noch deutlichere Zugewinne konnten die Anteilsscheine von Micron verbuchen (plus acht Prozent). Anleger blicken zudem gespannt auf die für Donnerstag geplante Bekanntgabe aktueller Daten zum PCE-Deflator. Dieser ist das bevorzugte Inflationsmaß der US-Notenbank Federal Reserve und könnte einen Hinweis darauf geben, ob die Hoffnung einiger Anleger, dass demnächst eine Zinssenkung anstehen könnte, realistisch ist.

Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Mittwochabend etwas stärker. Ein Euro kostete 1,0841 US-Dollar (+0,01 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9224 Euro zu haben. Der Goldpreis zeigte sich schwächer, am Abend wurden für eine Feinunze 1.964 US-Dollar gezahlt (-0,5 Prozent). Das entspricht einem Preis von 58,23 Euro pro Gramm.

Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 78,34 US-Dollar, das waren 31 Cent oder 0,4 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.



Foto: Wallstreet in New York, über dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts