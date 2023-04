Ventile fördert Anbau von Bio-Baumwolle in Ägypten

Ventile wird künftig die Egyptian Biodynamic Association (EBDA) finanziell unterstützen. Dies werde es dem Verband ermöglichen, mehr Baumwollbäuerinnen und -bauern dabei zu helfen, ihr Land in selbsttragende biodynamische Betriebe zu verwandeln, heisst es in einer Medienmitteilung des Unternehmens.

„Die Möglichkeit, mit einem Verband wie der EBDA zusammenzuarbeiten und direkt an der Quelle der Baumwollproduktion zu arbeiten, ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu unserem Ziel, eine rückverfolgbare und transparente Lieferkette für Ventile zu schaffen“, wird Brand Director Daniel Odermatt zitiert. Dies sei ein Meilenstein in der 80-jährigen Geschichte des Textilunternehmens. Er hoffe, dass sich andere Unternehmen diesem Projekt anschliessen, „um den biodynamischen Baumwollanbau für die Textilproduktion weiter voranzutreiben.“

Diese Partnerschaft ermögliche dem in ganz Ägypten tätigen Bauernverband, „in den Aufbau von Kapazitäten in der regenerativen Landwirtschaft für die Baumwollproduktion zu investieren“, so EBDA-Co-Geschäftsführer Justus Harm. Das werde die Lebensgrundlage und das Wohlergehen vieler weiterer Bauernfamilien und ihrer Gemeinden verbessern.

Im Jahr 2021 hatte Ventile bekanntgegeben, wegen der steigenden Nachfrage nach Nachhaltigkeit im Textilhandel künftig vollständig auf per- und polyfluorierte Chemikalien (PFC) etwa zur Imprägnierung zu verzichten. Das Ventile-Sortiment besteht aus rezyklierter Baumwolle, Bio-Baumwolle und eine Reihe von Mischgeweben aus Hanf, Lyocell und Leinen. Ventile-Gewebe sind wasser- und winddicht, wasserabweisend und atmungsaktiv. mm