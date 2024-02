VIFFFF plant automatisierte Pilotanlage in Thun

VIFFFF hat eine neue Generation veganer fermentierter Lebensmittel entwickelt. Dabei werden verschiedene Getreidesorten, Pseudogetreide, Hülsenfrüchte oder Hirse in einem patentierten Fermentationsprozess zu Lebensmitteln verarbeitet. „Unsere Viffffs bieten eine vollstände Mahlzeit und eine gesunde Fleischalternative“, sagt Mitgründerin Neena Gupta-Biener. „Sie verbinden asiatische und europäische Fermentationszyklen.“

VIFFFF produziert seine Fleischalternative in kleinen Mengen bereits in der Steiermark. Jetzt plant das Grazer Start-up laut einer Mitteilung in Thun eine automatisierte Pilotanlage. Der Produktionsprozess wird mit Künstlicher Intelligenz und dem Internet der Dinge so gesteuert, dass er sich flexibel dem Bedarf anpasst. Geplant sind Produktionsmengen von 8 Tonnen bis zu 180 Tonnen pro Jahr.

Die Anlage in Thun bildet einen Schritt im globalen Wachstum von VIFFFF. So nahm das Unternehmen als eines von sechs europäischen Start-ups 2023 am Next Kitchen-Programm im japanischen Kobe teil. Das Unternehmen plant auch den Einstieg in den südkoreanischen Markt und verfügt bereits über ein Büro in Seoul. ce/stk