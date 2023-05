Wissing will Heizungsgesetz nicht verschieben – aber überarbeiten

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) will die umstrittene Novelle des Gebäudeenergiegesetzes nicht verschieben, aber gründlich überarbeiten. „Bei diesem Heizungsgesetz hat man ja gesehen, was es bedeutet, wenn man mit dem Kopf durch die Wand versucht Klimaschutz zu betreiben. Man verliert die Bevölkerung dabei“, sagte Wissing am Sonntag dem ARD-Magazin „Bericht aus Berlin“.

Auf die Nachfrage, ob Wissing für ein Verschieben des Gesetzes ist, sagte er: „Ich bin dafür, dass es sorgfältig überarbeitet wird und auch die Kommunikation muss verbessert werden, denn ganz offensichtlich hat das zu einer erheblichen Verärgerung gesorgt und zu erheblichen Widerständen auch in der Bevölkerung und das ist eben das Schlimmste, was einem passieren kann.“



Foto: Heizkostenverteiler, über dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts