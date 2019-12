Zalando verkauft Tochtergesellschaft KICKZ

Zalando trifft Verkaufsentscheidung im Einklang mit dem Ziel, die erste Anlaufstelle für Mode zu werden

Zalando, Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle, setzt seine Sortimentsstrategie fort und verfolgt einen komplementären Ansatz mit seinen Partnermarken. Infolgedessen verkauft Zalando die Tochtergesellschaft KICKZ Never Not Ballin‘ GmbH an die Play Hard GmbH, vertreten durch Jacob Fatih und Philipp Buchholtz. Die Übernahme soll voraussichtlich im ersten Quartal 2020 abgeschlossen sein. Die Play Hard GmbH ist Tochter der Crealize GmbH. Als Company Creator entwickelt Crealize neue Geschäftsmodelle und Unternehmen.

Zalando kaufte KICKZ 2017, um Zugang zu Basketball- und Streetwear-Produkten zu erhalten und so Kunden zu gewinnen, die noch nicht Teil der Plattform waren. In den letzten zwei Jahren konnte Zalando sein Sortiment kontinuierlich erweitern, sodass es sich heute mit dem Angebot von KICKZ überwiegend überschneidet.



Im Februar 2019 verkündete Zalando seine aktualisierte Plattformstrategie mit dem Ziel, die erste Anlaufstelle für Mode zu werden. Die Plattform konzentriert sich darauf, Kundenbeziehungen zu vertiefen, das Angebot kontinuierlich zu erweitern und in Bereiche zu investieren, die für Kunden den größten Mehrwert bringen. Vor diesem Hintergrund hat Zalando in den vergangenen Monaten das KICKZ Geschäft überprüft und festgestellt, dass es nicht mehr auf die aktuelle Strategie einzahlt. Das Unternehmen hat sich für einen Verkauf entschieden und konnte mit Crealize ein erfahrenes Team für KICKZ finden.



Der Verkauf hat im Wesentlichen keine Auswirkungen auf die Verträge der KICKZ-Mitarbeiter. Der Webshop sowie die elf KICKZ-Filialen bleiben für Kunden wie gewohnt geöffnet.

Bild: Co-CEO Rubin Ritter Bildquelle Zalando SE/ Daniel Hofer

Quelle Crealize GmbH