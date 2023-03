Zürich ist weltbester Flughafen bezüglich Sicherheit

Der Flughafen Zürich ist erneut der beste der Welt, wenn es um die Sicherheitsabfertigung geht. Diese Anerkennung wurde ihm im Rahmen der 2023 World Airport Awards zuerkannt. Die Preise wurden von der Londoner Flughafen-Rating-Agentur Skytrax bei der Passenger Terminal EXPO in Amsterdam verliehen.

Diese Auszeichnung für die weltweit beste Sicherheitsabfertigung an Flughäfen umfasst mehrere Aspekte der Sicherheitskontrolle, darunter Wartezeiten, Warteschlangensysteme, prioritäre Abfertigung, intelligente Sicherheitsoptionen, Effizienz und Höflichkeit des Sicherheitspersonals. Dies ist einer von sechs Sonderpreisen, die Skytrax alljährlich auslobt.

Der Hauptpreis für den besten Flughafen der Welt 2023 ging an Singapore Changi. Er erhielt auch die Sonderpreise für das beste Gastronomie- und das beste Freizeitangebot der Welt. Zürich verbesserte sich in dieser Rangliste von Platz 9 im Vorjahr auf Platz 8 in diesem Jahr. Auf Rang zwei liegt Doha Hamad, gefolgt von Tokio Haneda, Seoul Incheon, Paris-Charles de Gaulle, Istanbul und München. mm