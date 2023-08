1. Bundesliga: Dortmund gewinnt glücklich gegen Köln

Dortmund (dts Nachrichtenagentur) – Borussia Dortmund hat zum Saisonauftakt extrem glücklich mit einem 1:0 gegen den 1. FC Köln gewonnen. Köln über weite Strecken die klar bessere Mannschaft: während der BVB überhaupt kein Rezept fand, verpassten die Geißböcke vor allem in der zweiten Hälfte eine Riesenchance nach der anderen nur knapp.

Dortmunds Donyell Malen erlöste das Westfalenstadion in der 88. Minute nach einer Ecke. Der BVB ist damit vorerst auf Rang sechs der Tabelle, Köln auf 15, und an der Tabellenspitze thront der VfB Stuttgart, der mit seinem 5:0 gegen den VfL Bochum auch die Bayern ärgern konnte, die sich nach ihrem 4:0 in Bremen mit Rang zwei begnügen müssen.



Foto: Borussia-Dortmund-Spieler (Archiv), über dts Nachrichtenagentur

