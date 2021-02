Mario Hartmann Vertriebspartner bei WALUTEC, im Gespräch mit dem Herausgeber des UNITEDNETWORKER Magazins Markus Elsässer

Stell dich doch kurz unseren Lesern vor!

Mario Hartmann: Na klar, mein Name ist Mario Hartmann, ich bin 34 Jahre Jung und wohne mit meiner Lebensgefährtin im beschaulichen Lüneburg. Nach einigen Umzügen im Landkreis Niedersachsen fühlen wir zwei uns hier endlich angekommen.

Wie bist du zum Network Marketing gekommen?

In meinem letzten Beruf als Führungskraft in einer gehobenen Gastronomie lief mir

eines Tages, mein nun guter Freund und Mentor, Johannes von Oettingen über den Weg. In meinem ehemaligen Job hat man mit Menschen aller Couleur zu tun. Nur wenige schillernde Persönlichkeiten schaffen es einen solch bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Der Gedanke in den Vertrieb zu gehen, keimte schon länger in mir, aber nach den ersten intensiven Gesprächen mit Johannes wurde mir klar, dass dies mein Weg sein sollte.

Wie lange bist du schon im Network Marketing ?

Mario Hartmann: Nicht ganz ein Jahr. Allerdings fühlt es sich an, als wäre ich noch nie so mit Leib und Seele bei der Sache gewesen. Man kann sagen, ich habe mich dieser Chance völlig verschrieben.

Warum hast du dich entschieden bei WALUTEC als Vertriebspartner einzusteigen?

Da mir sowohl die Produkte, als auch das System mir auf Anhieb schlüssig erschienen. In den ersten Gesprächen beeindruckten mich unser CEO Paul Burhof, unser Produktentwickler Thomas Schwabe und andere Partner mit ihrem umfangreichen Know How und ihren Überzeugungen sehr. Man merkt, dass es hier nicht nur ums Geld verdienen geht, sondern um Überzeugungen.

Welche Produkte findet der Kunde bei WALUTEC?

Mario Hartmann: Wenn Sie mich so fragen: die Besten, die unsere Branche zu bieten hat. Wir bieten vom Einsteiger Modell für den Junggesellen, bis zum Großraumbüro oder der Gastronomie, hervorragend durchdachte, pflegeleichte und attraktive Wasseraufbereitungsanlagen auf höchstem Niveau. Außerdem kommt bei uns auch das Auge nicht zu kurz, denn unsere Modelle sind trendig und modern und die Designs passen in jedes Interieur.

Welche Fähigkeiten sollte man mitbringen um im Network Marketing erfolgreich zu sein?

Ich denke die Struktur spielt eine große Rolle. Der Wille aus dem üblichen Trott aus zu brechen und sein eigener Herr zu sein. Natürlich sollte man ein Teamplayer sein und sich für neue Projekte begeistern können. Des Weiteren braucht man die Disziplin diese Umzusetzen.

Wo siehst du die Vorteile vom Network Marketing?

Mario Hartmann: Ganz klar in der Freiheit, sich seine Arbeitszeit selbst einzuteilen.

Immer wieder auf neue Menschen zu treffen und eben Netzwerke zu knüpfen.

In normalen Jobs kann es sehr lange dauern seine Ziele zu erreichen. Im Network Marketing hingegen kann man sehr schnell weit kommen, das nötige Engagement

vorausgesetzt.

Hattest du vor WALUTEC schon mal Kontakt zum Network Marketing?

Nur indirekt über Freunde, sie schienen immer sehr zufrieden auf mich. Allerdings hatte mich vor WALUTEC kein Produkt von Grund auf so begeistern können.

Du bist recht neu im Network Marketing, was sind deine Ziele, die du erreichen möchtest?

Mario Hartmann: Tatsächlich sind meine wichtigsten Ziele mich jeden Tag zu verbessern, noch fleissiger zu werden, mehr und schneller zu lernen, um ein besserer Networker, Teamplayer und natürlich auch Teamleader zu werden. Der finanzielle Aspekt ist natürlich nicht von der Hand zu weisen, steht für mich aber auf keinen Fall an erster Stelle. Ich war schon immer entscheidungsfroh und abenteuerlustig. Aber so viel, in so kurzer Zeit gelernt wie im Network Marketing, habe ich nie zuvor.

Welches sind deiner Meinung nach die größten Hürden für Erfolg oder Misserfolg?

Immer dein eigenes Ego. Niemand schreibt dir vor, was du zu tun oder zu lassen hast. Es liegt einzig und allein an dir, wie weit du dich im Team einbringst und bereit bist dich zu entwickeln. Nur wer jeden Morgen in den Spiegel schaut, um sich mit seinen Schwächen auseinanderzusetzen kann, und wird sich positiv entwickeln.

In welchen Ländern bist du aktiv?

ZurZeit nur in Deutschland, aber die Welt ist klein.

Wie arbeitest du? Online/Liste Leute/Direkt Kontakt?

Mario Hartmann: Zu dieser Frage möchte ich gerne auf das umfangreiche Interview meines Mentors Johannes von Oettingen, hier im UNITEDNETWORKER verweisen. Seine bereits mit Erfolg-gekrönten Methoden und Techniken zu übernehmen, hat mich schneller vorangebracht, als ich es mir hätte vorstellen können.

Wie wichtig sind Events, Workshops und Trainings für den Erfolg jeden Einzelnen?

Mario Hartmann: Zur Zeit läuft ja beinahe alles Digital ab. Ich denke jeder muss für sich ausmachen inwiefern er Workshops braucht. Im Network Marketing sollte das Netzwerk sich selbst tragen und unterstützen. In unserem Life Trade Programm zum Beispiel, geben wir uns gegenseitig im Team den nötigen Ansporn und tauschen uns über Erfolge aus oder wie sie zu generieren sind.

Welche Bücher kannst du persönlich für die Weiterbildung empfehlen?

Sun Tzu Die Kunst des Krieges, Die 1% Methode und Rich Dad Poor Dad fallen mir als erstes ein, wenn es um das Thema Mindset und Persönlichkeitsentwicklung geht.

Welche 3 Tipps hast du für andere Networker?

Bleibt euch selbst treu, denkt positiv und wachst jeden Tag ein Stück über euch hinaus.

Wo siehst du dich in den nächsten fünf Jahren?

Ich kann diese Frage nicht guten Gewissens beantworten. Zwar will ich stets zielstrebig und wachstumsorientiert bleiben, doch liebe ich das Ungewisse zu sehr und möchte mir die Spannung nicht zu früh selbst entschärfen durch eigene Prophezeiungen. Wer weiß schon, was die Zukunft bringt. Hauptsache sie bleibt abwechslungsreich.

Ich bedanke mich bei Mario Hartmann für das spannende Interview!

Aussagen des Interviewpartners geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion und des Verlags wieder!