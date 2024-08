1. Bundesliga: Leipzig gewinnt Auftakt gegen Bochum

Leipzig (dts Nachrichtenagentur) – Zum Auftakt der Fußball-Bundesliga hat RB Leipzig gegen den VfL Bochum mit 1:0 gewonnen.

Dabei war der Sieg äußerst mühsam erkämpft, Antonio Nusa erzielte erst in der 59. Minute den Entscheidungstreffer. In der 85. musste Willi Orbán mit Rot vom Platz. In der Tabelle positioniert sich Leipzig vorerst auf Rang vier, Bochum ist auf Platz 17.

Neuer Spitzenreiter ist aber überraschend der SC Freiburg, der 3:1 gegen den VfB Stuttgart siegte. Der Vizemeister rutscht damit vorerst auf den 18. und damit letzten Tabellenplatz.

1899 Hoffenheim, gewann unterdessen mit 3:2 gegen Holstein Kiel, die sich immerhin über ihr erstes Bundesliga-Tor freuen durften. Hoffenheim ist damit auf Rang zwei, Kiel auf Position 15.

Der FC Augsburg spielte gegen Werder Bremen mit einem 2:2 unentschieden, beide teilten sich Platz fünf. Und der 1. FSV Mainz 05 spielte gegen den FC Union Berlin 1:1, die beiden Teams teilen sich daher den siebten Tabellenrang.



Foto: RB Leipzig – VfL Bochum am 24.08.2024, via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts