1. Bundesliga: Leverkusen-Pleite nach Abwehrpatzer gegen Bremen

Leverkusen (dts Nachrichtenagentur) – Am 25. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat Bayer 04 Leverkusen zuhause gegen den SV Werder Bremen mit 0:2 verloren.

Die Alonso-Elf erwischte einen rabenschwarzen Start, als Hermoso in der siebten Minute einen schlimmen Fehlpass zu Silva spielte und die Kugel über den Portugiesen und Stage bei Schmid landete, der Hradecky mit dem Außenrist bezwang.

Die Hausherren hielten danach das Tempo hoch, kamen gegen aufopferungsvoll kämpfende Bremer aber nicht zu zwingenden Abschlüssen. In der 26. Minute durfte Buendia nach Garcia-Flanke mal aus kurzer Distanz abziehen, Zetterer hielt seinen Kasten aber sauber.

In der ersten Minute der Nachspielzeit brachte ein direkter Freistoß von Garcia aus 17 Metern erneut Torgefahr, der Spanier setzte das Leder aber nur an die Querlatte. Kurz darauf war Pause, der SVW verdiente sich eine knappe Führung mit kompromissloser Abwehrarbeit.

Zur zweiten Hälfte kam Shootingstar Wirtz in die Begegnung, musste wenig später aber schon wieder runter: Nach einem harschen Einsteigen von Weiser gegen den deutschen Nationalspieler in der 52. Minute sah der Werderaner Gelb und Wirtz musste wenig später in der 59. Minute für Grimaldo ausgewechselt werden. Gerade im Hinblick auf das Champions-League-Rückspiel am Dienstag sorgte das für Sorgenfalten bei den Heimfans.

Ansonsten präsentierte sich der amtierende Deutsche Meister aber einfach nicht zwingend genug und stellte die Grün-Weißen nicht vor allzu große Probleme. In der 74. Minute probierte es Palacios mal aus 17 Metern, Keeper Zetterer kratzte den Ball aber noch aus dem rechten Eck.

Den Deckel drauf machte in der vierten Minute der Nachspielzeit der eingewechselte Njinmah: Nach Pass von Joker Topp schoss der Angreifer in der Mitte sicher ein.

Am Ende stand nach einer unter dem Strich zu harmlosen Vorstellung eine verdiente Niederlage für Bayer 04, die vor allem angesichts der Bayern-Pleite im Parallelspiel Frust hervorrufen dürfte.

So gingen alle weiteren 15:30-Uhr-Partien am Samstag aus: Bayern München – Bochum 2:3, Dortmund – Augsburg 0:1, Wolfsburg – St. Pauli 1:1, Kiel – Stuttgart 2:2.

Damit bleibt es beim Acht-Punkte-Abstand zwischen Leverkusen und Tabellenführer Bayern München, während Bremen seine Krise der letzten Wochen durchbricht und Zwölfter bleibt.



Foto: Romano Schmid (Werder Bremen) (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts