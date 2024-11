1. Bundesliga: Mainz verschärft Dortmunder Krise in Überzahl

Mainz (dts Nachrichtenagentur) – Am zehnten Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat der 1. FSV Mainz 05 zuhause gegen Borussia Dortmund mit 3:1 gewonnen.

Die Hausherren versteckten sich gegen den Champions-League-Teilnehmer keineswegs und hatten die erste große Chance: Burkardt wurde in der 18. Minute von Amiri geschickt und verzog frei im Strafraum leichtfertig.

Ab der 27. Minute mussten die Gäste dann auf einmal in Unterzahl weiterspielen, weil Can am eigenen Strafraum Lee mit offener Sohle umtrat und von Schiedsrichter Florian Badstübner Glattrot gezeigt bekam.

Die Henriksen-Elf drängte nun noch energischer auf die Führung und wurde in der 36. Minute belohnt: Nmecha bekam den Ball nicht geklärt, Caci durfte flanken und Lee zum 1:0 einköpfen.

In der 40. Minute brachte Guirassy die Dortmunder Hoffnung zurück, als er im Strafraum von Lee gefällt wurde und den fälligen Elfmeter selbst sicher verwandelte.

In der dritten Minute der Nachspielzeit brachte Burkardt seine Farben aber wieder in Führung: Da Costas Flanke von rechts verwertete der Angreifer anspruchsvoll aus spitzem Winkel. Damit lagen die 05er zur Pause gegen zehn Borussen verdient vorne.

Nach dem Seitenwechsel agierte das Heimteam mit kühlem Kopf und ließ wenig zu. Stattdessen erhöhten die Rot-Weißen in der 54. sogar, als Mwene im Sechzehner Nebel fand und der per abgefälschtem Schuss ins Netz traf.

Anschließend verwalteten die Rheinhessen vorbildlich, die Sahin-Elf wirkte ideenlos und entmutigt. Entsprechend verdient siegte der FSV am Ende und stürzte den BVB noch tiefer in die Krise.

Die drei Punkte bedeuten für Mainz vorerst eine Verbesserung auf Rang neun, Dortmund rutscht hingegen auf Platz sieben ab.

In den Parallelspielen der 1. Bundesliga gab es zudem die folgenden Ergebnisse: Bremen – Kiel 2:1, Bochum – Leverkusen 1:1, St. Pauli – Bayern München 0:1.



Foto: Emre Can (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts