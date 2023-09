10 Years of hajoona – Time to Celebrate

Das Heidelberger Network Marketing Unternehmen hajoona feierte am 16. September 2023 im Congress Center der Messe Frankfurt a. M. seinen 10. Geburtstag. Gemäß seiner Mission „Health. Freedom. Growth.“ bot der Experte für natürliche Nahrungsergänzung seinen Vertriebspartnern und ihren Gästen geballten Content im Multi-Stage Format. Dazu bespielte hajoona parallel drei Bühnen mit spannenden Themen aus den Bereichen Gesundheit, finanzielle Freiheit und persönliches Wachstum – den drei Säulen des Unternehmens.

Drei Bühnen für Health – Freedom – Growth

Den Gästen boten sich auf den verschiedenen Bühnen Themen wie „Heilmittel der Natur“, „Warum unser Business für junge Menschen ideal ist“, „Network Marketing – Zahlen, Daten Fakten“, „Warum Nahrungsergänzungen heute wichtig sind“, Ernährung und Geschmacksprägung“, Female Leadership“, „Arbeiten in der Zukunft“, „Sport und hajoona“ und „Alter 50 +: Chancen für Best Ager in unserem Business“. Dazu waren 25 hochkarätige Speaker geladen, die die hajoona Vertriebspartner und ihre Gäste inspirierten.

Gesellschafter hautnah erleben

Auf der Hauptbühne berichteten die Gesellschafter Dirk und Birgit Jakob, Andrej und Estera Uschakow und Daniela Lipgens in einer Talkrunde mit dem Moderatoren-Team Michael Kuhbach und Isabella Runge über die Entstehungsgesichte von hajoona und seine Entwicklung bis heute. Dabei kündigte Gründer Dirk Jakob seinen Rückzug aus der Geschäftsführung der hajoona GmbH an. Als Gesellschafter und Berater bleibe er dem Unternehmen natürlich treu verbunden. Er übergibt diese Aufgabe an seine Kollegin, Daniela Lipgens, die seit über 10 Jahren an seiner Seite und mit ihm das Unternehmen als Geschäftsführerin geleitet hat.

Torte, Konfetti und Awards

Als Key-Note-Speaker begeisterte Diplom Psychologe Rolf Schmiel mit seinen „Psychohacks“ die hajoona Community.

Dirk Jakob verkündete außerdem den Start des hajoona Charity-Programms „Embrace tomorrow“, mit dem die hajoona Gemeinschaft ab sofort benachteiligten Kindern in Namibia den Schulbesuch ermöglicht, um so aus der Armutsspirale auszubrechen und später ein selbstbestimmtes Leben führen zu können.

Zum krönenden Abschluss gab es ein feierliches Programm, in dem die hajoona Vertriebs Leader Gesellschaftern eine Riesen-Torte zum 10-jährigen Jubiläum überreichten. Markus Elsässer, Mitbegründer des Magazins StartupValley, Investor und Herausgeber des Magazins UnitedNetworker überreichte den Gesellschaftern den StartupValley Award „Performance & Sustainability“ für „10 Years of Success“. Außerdem verlieh er Dirk Jakob einen einen Award für sein Lebenswerk.

Start in das zweite Jahrzehnt der hajoona Geschichte

Ein geballtes Programm mit Fokus auf Wachstum erwartet die Vertriebspartner von hajoona auch im vierten und letzten Quartal des Jubiläumsjahres von hajoona. So öffnet das Unternehmen seine Pforten im Headquarter ab sofort regelmäßig für monatliche Opportunity Days und Health & Beauty Talks. Noch Ende September besuchen Andrej und Estera Uschakow, Daniela Lipgens und der Sport- und Ernährungswissenschaftler Thomas Klaholz die Regionen Wien und Stuttgart, um dort die Teams zu befeuern. Sie haben die hajoona Philosophie, die hajoona Produktwelt und die damit verbundene einzigartige hajoona Opportunity im Gepäck. Im November stehen die hajoona Aktivtage im Wellness-Hotel „liebes Rot Flüh“ an. Sie gelten bereits seit 10 Jahren als die hajoona Präsidentenschmiede.

Die Zeichen stehen auf Wachstum und Momentum. hajoona wird den eingeschlagenen Erfolgskurs in seinem zweiten Jahrzehnt fortführen, Rekorde brechen und gemeinsam mit der gesamten hajoona Community Health – Freedom – Growth für alle diejenigen verwirklichen, die sich ihr anschließen.

Quelle Bild und Text hajoona GmbH