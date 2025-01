2. Bundesliga: Hannover gewinnt in Regensburg – Platz zwei

Regensburg (dts Nachrichtenagentur) – Zum Auftakt des 18. Spieltags und damit der Rückrunde in der 2. Fußball-Bundesliga hat Hannover 96 bei Jahn Regensburg mit 1:0 gewonnen und sich damit wieder auf Platz zwei der Tabelle geschoben. Regensburg bleibt auf dem letzten Rang.

Hannovers Jessic Ngankam erzielte in der 35. Minute nach Vorarbeit von Leopold und Lee per Standard den Entscheidungstreffer. Danach versuchte es Regensburg durchaus immer wieder offensiv, aber es fehlten über weite Strecken die Möglichkeiten. Am Ende hatte Hannover aber auch Glück und kassierte lediglich einen Lattentreffer.

In der parallel ausgetragenen Zweitligapartie trennten sich Fortuna Düsseldorf und Darmstadt 98 mit einem 2:2 unentschieden. Düsseldorf bleibt auf Platz acht, Darmstadt bleibt auf Rang zehn.



Foto: Spieler von Hannover 96 (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts