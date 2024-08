2. Bundesliga: Hertha besiegt Kaiserslautern

Kaiserslautern (dts Nachrichtenagentur) – In der Abendbegegnung des vierten Spieltags der 2. Bundesliga hat Hertha BSC auswärts mit 4:3 gegen den 1. FC Kaiserslautern gewonnen.

Die Partie bot von Beginn an einen hohen Unterhaltungswert mit vielen Torchancen. In der 28. Minute brachte Luca Schuler die Berliner in Führung. Wenige Minuten später glich Lauterns Philipp Klement in der 32. Minute für die Hausherren aus. Kurz vor der Halbzeitpause brachte Aaron Opoku Kaiserslautern dann in Führung.

Beide Teams kamen unverändert aus der Kabine und begannen wie bereits im ersten Durchgang mit viel Angriffslust. In der 51. Minute glich Herthas Derry Scherhant für die Gäste aus. In der 64. Minute war es erneut Herthas Schuler, der die Gäste aus der Hauptstadt mit seinem zweiten Treffer in Führung brachte. Diese hielt jedoch nicht lange: Nur vier Minuten später glich Lauterns Boris Tomiak erneut aus und brachte die Gäste zurück ins Spiel.

Die Berliner drückten jetzt ordentlich und konnten sich in der 79. Minute erneut durch einen Treffer von Mickaël Cuisance belohnen und das Spiel dadurch für sich entscheiden.

Am nächsten Samstag tritt Kaiserslautern in Hannover an, die Hertha empfängt am Sonntag die Fortuna aus Düsseldorf.



Foto: Fußball (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts